جمجوم فارما تستهدف تحقيق 900 مليون جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية تحقيق مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وقال تامر أحمد، مدير تسويق الشركة لـ”البورصة”، إن“جمجوم فارما” تتوقع تحقيق 650 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023.
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أضاف تامر لـ”البورصة” أن الشركة لديها نحو 18 مستحضرًا وهناك خطة لطرح نحو 80 دواء خلال الـ4 سنوات المقبلة، وهناك 5 أدوية تحت التسجيل خلال العام المقبل، موضحا أن جمجوم فارما تسعى للبدء فى التصدير بحلول عام 2026.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى الشهر الماضى مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية باستثمارات تصل 3 مليارات جنيه بالعاشر من رمضان.
ويقع المصنع على مساحة تصل 15 ألف متر مربع ويحتوي على 3 خطوط إنتاج للمستحضرات الصيدلية الصلبة وشبه الصلبة والمعقمة بطاقة إنتاجية تبلغ 120 مليون وحدة سنوية، ويأتى إنشاء المصنع الجديد ضمن خطة جمجوم فارما للتوسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة لدول أفريقيا والفرانكفون.
يذكر أن جمجوم فارما وقعت الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما للكشف المبكر والتوعية وتقديم العلاج لمرضى المياه الزرقاء في مختلف المحافظات.
ويشمل البروتوكول تدريب نحو 600 طبيب من شباب أطباء طب وجراحة العيون على سبل التشخيص والعلاج والمهارات الجراحية لأمراض المياه الزرقاء المختلفة، وذلك ضمن مشروع“شوف بكرة بعينيك”.
وقال مصطفى القناوي، مدير المكتب العلمي لشركة جمجوم فارما مصر، إن التقديرات العالمية تشير إلى أن 7% فقط من سكان المناطق الريفية يحصلون على العناية اللازمة بالعيون نتيجة قلة الوعي بأهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لمشكلات العيون.
أكد القناوى، أن مصر حدث بها طفرة خلال السنوات الأخيرة في تراجع مضاعفات مشكلات العيون ومسببات العمى نتيجة توجيه الدولة المصرية الاهتمام نحو برامج ومبادرات الكشف المبكر والعلاج لمختلف أمراض العيون.
أوضخ أن مشروع“شوف بكرة بعينيك”، يستهدف تقديم خدمات الفحص المجاني والكشف المبكر عن مرض الجلوكوما، وتقديم التوعية اللازمة حول المرض لنحو 100 ألف مواطن في 18 محافظة.
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