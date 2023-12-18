جمجوم فارما تستهدف تحقيق 900 مليون جنيه مبيعات خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية تحقيق مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وقال تامر أحمد، مدير تسويق الشركة لـ”البورصة”، إن“جمجوم فارما” تتوقع تحقيق 650 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023.

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أضاف تامر لـ”البورصة” أن الشركة لديها نحو 18 مستحضرًا وهناك خطة لطرح نحو 80 دواء خلال الـ4 سنوات المقبلة، وهناك 5 أدوية تحت التسجيل خلال العام المقبل، موضحا أن جمجوم فارما تسعى للبدء فى التصدير بحلول عام 2026.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى الشهر الماضى مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية باستثمارات تصل 3 مليارات جنيه بالعاشر من رمضان.

ويقع المصنع على مساحة تصل 15 ألف متر مربع ويحتوي على 3 خطوط إنتاج للمستحضرات الصيدلية الصلبة وشبه الصلبة والمعقمة بطاقة إنتاجية تبلغ 120 مليون وحدة سنوية، ويأتى إنشاء المصنع الجديد ضمن خطة جمجوم فارما للتوسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة لدول أفريقيا والفرانكفون.

يذكر أن جمجوم فارما وقعت الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما للكشف المبكر والتوعية وتقديم العلاج لمرضى المياه الزرقاء في مختلف المحافظات.

ويشمل البروتوكول تدريب نحو 600 طبيب من شباب أطباء طب وجراحة العيون على سبل التشخيص والعلاج والمهارات الجراحية لأمراض المياه الزرقاء المختلفة، وذلك ضمن مشروع“شوف بكرة بعينيك”.

وقال مصطفى القناوي، مدير المكتب العلمي لشركة جمجوم فارما مصر، إن التقديرات العالمية تشير إلى أن 7% فقط من سكان المناطق الريفية يحصلون على العناية اللازمة بالعيون نتيجة قلة الوعي بأهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لمشكلات العيون.

أكد القناوى، أن مصر حدث بها طفرة خلال السنوات الأخيرة في تراجع مضاعفات مشكلات العيون ومسببات العمى نتيجة توجيه الدولة المصرية الاهتمام نحو برامج ومبادرات الكشف المبكر والعلاج لمختلف أمراض العيون.

أوضخ أن مشروع“شوف بكرة بعينيك”، يستهدف تقديم خدمات الفحص المجاني والكشف المبكر عن مرض الجلوكوما، وتقديم التوعية اللازمة حول المرض لنحو 100 ألف مواطن في 18 محافظة.