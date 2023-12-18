32 مليار جنيه مبيعات ماونتن فيو بمشروع ALIVA

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، عن تحقيق المرحلة الأولى من مدينة“ALIVA” فى مستقبل سيتى لمبيعات تجاوزت 32 مليار جنيه بعد أيام قليلة من إطلاقها.

وقال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذى بالمشاركة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، إن المرحلة الأولى حققت مبيعات قياسية تجاوزت 32 مليار جنيه.

موضوعاتمهرجان الجونة يطلق صندوقاً لتمويل أفلام الشباب بالشراكة مع“O West” 31 مليار جنيه لتنفيذ 55 ألف وحدة ضمن“سكن كل المصريين” فى“أكتوبر الجديدة” وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات“سكن كل المصريين” في“القاهرة الجديدة”

وأضاف أن الطلب على وحدات المدينة تخطى عدد الوحدات المعروضة، وهو ما يؤكد ثقة عملاء ماونتن فيو فى جودة منتجات الشركة العقارية.

وأوضح أن استراتيجية“ماونتن فيو” تستهدف إقامة مشروعات مبتكرة ومجتمعات متكاملة تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لعائلات ماونتن فيو وتشجيعهم على التفاعل والاندماج بصورة إيجابية مع الأنشطة والفاعليات التى تقام داخل المدينة.

ويمتد مشروع“ALIVA” على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا.