32 مليار جنيه مبيعات ماونتن فيو بمشروع ALIVA

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، عن تحقيق المرحلة الأولى من مدينة“ALIVA” فى مستقبل سيتى لمبيعات تجاوزت 32 مليار جنيه بعد أيام قليلة من إطلاقها.
وقال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذى بالمشاركة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، إن المرحلة الأولى حققت مبيعات قياسية تجاوزت 32 مليار جنيه.
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وأضاف أن الطلب على وحدات المدينة تخطى عدد الوحدات المعروضة، وهو ما يؤكد ثقة عملاء ماونتن فيو فى جودة منتجات الشركة العقارية.
وأوضح أن استراتيجية“ماونتن فيو” تستهدف إقامة مشروعات مبتكرة ومجتمعات متكاملة تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لعائلات ماونتن فيو وتشجيعهم على التفاعل والاندماج بصورة إيجابية مع الأنشطة والفاعليات التى تقام داخل المدينة.
ويمتد مشروع“ALIVA” على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا.
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