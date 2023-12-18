سايمون هندرسون يكتب: السعودية تشير إلى تأخير بعض خطط رؤية المملكة 2030

MENAFN - Al-Borsa News) كلما تنخفض أسعار النفط، تتزايد التكهنات بشأن التقدم المحرز في“رؤية السعودية 2030′′، وهي الخطة الطموح للمملكة لتحديث اقتصادها وتنويعه بعيداً عن النفط .

لكن في غضون ذلك ومن المفارقات، تحتاج السعودية إلى عائدات النفط أكثر من ذي قبل.

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وفي مقال نشرته“بلومبرج” بتاريخ 7 ديسمبر بعنوان“السعودية تعلن للمرة الأولى أن بعض مشاريع عام 2030 تأخرت”، قال وزير المالية محمد الجدعان للصحفيين، إن“التأخير أو بالأحرى تمديد مهلة بعض المشاريع سيخدم الاقتصاد”.

وفي وصفه لكيفية مراجعة جميع الخطط بناءً على“العوائد الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالتوظيف ونوعية الحياة من بين عوامل أخرى”، أشار إلى أن بعض المشاريع“يتم تسريعها والبعض الآخر – التي هي إلى حد كبير مشاريع قيد التنفيذ لم يتم الإعلان عنها بعد – يتم منحها إطاراً زمنياً أطول للتنفيذ”.

ورغم أن الجدعان لم يذكر أسعار النفط، إلا أن هذه الأرقام تشكّل عاملاً حاسماً في جميع المواضيع التي ناقشها.

الرياض تحتاج إلى سعر خام فوق 80 دولاراً للبرميل الواحد من أجل التمويل الطموح

ويُعتقد أن المملكة تحتاج إلى سعر خام لا يقل عن 80 دولاراً للبرميل الواحد من أجل تمويل“رؤية السعودية 2030′′، ويمكن القول إنها تحتاج حالياً إلى سعر أعلى من ذلك بعد أن خفضت الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع الأسعار. وفي أكتوبر، قدر“صندوق النقد الدولي” أن الرياض ستحتاج إلى سعر 86 دولاراً للبرميل الواحد لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وفي 13 ديسمبر، أغلق السعر الفوري لخام“برنت” المتداول على نطاق واسع دون 75 دولاراً للبرميل، في حين كان تداول خام“غرب تكساس” المنتج في الولايات المتحدة أقل من السعر المهم من الناحية المعنوية البالغ 70 دولاراً. وفي اليوم التالي انتعشت الأسعار مع استيعاب السوق للأخبار المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويتعزز اعتماد السعودية على الأسعار من خلال الندرة النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر فيها ، إذ يبدو أن العديد من الشركاء الاقتصاديين المحتملين ينتظرون تحسين مقومات“رؤية السعودية 2030” قبل تخصيص الأموال لمشاريع جديدة في المملكة.

وكما قال الجدعان:“ثمة استراتيجيات تم تأجيلها واستراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030′′، مشيراً إلى واقع أكّده بالفعل المستثمرون الأجانب على نطاق واسع.

وكان محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، قد أعلن هدف 2030 في عام 2016، واعتُبر ذلك هدفاً طموحاً بشكل مفرط منذ البداية، إذ توقع كثير من المراقبين أن الرياض ستظل حتى عام 2035 أو 2040 قبل أن تتمكن بالفعل من تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

ولم يعلّق محمد بن سلمان علناً بعد على إعادة الجدولة، رغم أن الجدعان أخبر“بلومبرغ” أن ولي العهد يرأس اللجنة المسؤولة عن مراجعة الجداول الزمنية للمشروع. ويبدو أن نجل العاهل السعودي وضع هذه المسألة على رأس جدول الأعمال خلال اجتماعه في 6 ديسمبر مع فلاديمير بوتين في الرياض، في إطار تركيزه العام على إبقاء أسعار النفط مرتفعة – وهذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى أن روسيا والسعودية هما أكبر منتجين في كارتل“أوبك +”.

أصبحت دبي وجهة مفضلة للمديرين التنفيذيين المغتربين الذين يتنقلون من الوجهات السعودية

ورغم التأخير، يبدو أن الرياض متمسكة بمطلبها بأن تقوم الشركات الأجنبية بنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية بحلول الأول من يناير إذا أرادت تقديم عطاءات على العقود الحكومية. فكثير من الشركات العاملة في المملكة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ فترة طويلة، وأصبحت دبي وجهة مفضلة للمدراء التنفيذيين المغتربين الذين يتنقلون من الوجهات السعودية وإليها أسبوعياً.

وبرز مؤشر آخر حول الذهنية الاقتصادية للرياض من خلال الميزانية التي أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر، والتي توقعت عجزاً متواضعاً نسبياً قدره 21 مليار دولار. وأظهر الرقم المتوقع للإيرادات الحكومية انخفاضاً طفيفاً فقط رغم تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار، مما يشير إلى أن الثقة البيروقراطية السعودية تواجه تحدياً بالفعل.

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