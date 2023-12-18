اليوم.. البورصة تجتمع مع شركات الوساطة لبحث خطط تطوير آليات التداول

MENAFN - Al-Borsa News) دعت إدارة البورصة المصرية، شركات الوساطة فى الأوراق المالية للاجتماع اليوم الإثنين بعد نهاية جلسة التداولات، ضمن جلسات حوار مجتمعى حول تحديث طرق التعامل بالسوق.

كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن الاجتماع سيشهد عرض وجهة نظر إدارة سوق المال لتطوير كافة آليات التداول بما فيها الشورت سيلنج وصانع السوق والتداول الإلكترونى، وتفاصيل نظام التداول الجديد.

موضوعات“بستانا” للصناعات الغذائية تعتزم استثمار 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد “النقل” تمنح تحالف“إم إس سى” مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر 3 عروض لشراء أبراج ((المصرية للاتصالات)).. والقيمة تصل إلى 250 مليون دولار

أضافت المصادر أن الاجتماع الذى سينعقد فى مقر البورصة بالقرية الذكية فى تمام الثالثة من عصر اليوم، سيشمل سماع مقترحات الشركات لتطوير آليات التداول فى إطار خطة زيادة أعداد المستثمرين وتدفقات الاستثمار غير المباشر للاقتصاد المصرى.

وأعلنت البورصة المصرية، الشهر الماضى تدشين سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تضمن الإعلان تنويهًا على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.

جاء ذلك بهدف مساعدة الكيانات العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التى ترغب فى تعويض انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التى لا يمكن تجنبها.

كما تخطط البورصة فى الوقت نفسه، لإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية كمرحلة أولى لتدشين بورصة عقارية ضمن مشروع لرقمنة الثروة العقارية فى مصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسببت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بزيادة رأس المال الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه، حالة من الجدل بين شركات السمسرة، إذ يرى البعض أن القرار يمثل خطراً على عمليات شركات تداول الأوراق المالية الصغيرة.

حيث أصدرت الهيئة قرار رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.