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حماية المستهلك يستهدف إزالة 3552 شكوى بالتعاون مع شركات للسلع المعمرة

12/18/2023 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة“صديق المستهلك” لمدة 3 أيام، وذلك بهدف إزالة أسباب الشكاوى قبل نهاية العام الجارى.

وقال الدكتور إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد نحو 3552 شكوى خاصة بالسلع المعمرة، والهدف من المبادرة إزالة هذه الشكاوى، ودخول العام الجديد بدون شكاوى.

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وأضاف السجينى، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم الاجتماع مع الشركات خلال فترة المبادرة بهدف إزالة أسباب الشكاوى.

وأوضح أن عدد الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة بلغ نحو 22 ألف شكوى خلال عام 2023.

وقال إن شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة تترواح بين 60 و70% من الشكاوى الواردة للجهاز، كما أنها من أكثر الشكاوى التى تحقق نتائج إيجابية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إطلاق مبادرات أخرى تخص السلع الغذائية وغيرها من القطاعات المختلفة مثل السيارات والاتصالات.

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