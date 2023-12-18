حماية المستهلك يستهدف إزالة 3552 شكوى بالتعاون مع شركات للسلع المعمرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة“صديق المستهلك” لمدة 3 أيام، وذلك بهدف إزالة أسباب الشكاوى قبل نهاية العام الجارى.
وقال الدكتور إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد نحو 3552 شكوى خاصة بالسلع المعمرة، والهدف من المبادرة إزالة هذه الشكاوى، ودخول العام الجديد بدون شكاوى.
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وأضاف السجينى، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم الاجتماع مع الشركات خلال فترة المبادرة بهدف إزالة أسباب الشكاوى.
وأوضح أن عدد الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة بلغ نحو 22 ألف شكوى خلال عام 2023.
وقال إن شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة تترواح بين 60 و70% من الشكاوى الواردة للجهاز، كما أنها من أكثر الشكاوى التى تحقق نتائج إيجابية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إطلاق مبادرات أخرى تخص السلع الغذائية وغيرها من القطاعات المختلفة مثل السيارات والاتصالات.
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