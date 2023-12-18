حماية المستهلك: أزمة السكر فى مصر مفتعلة وغير مبررة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى الدكتور إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة السكر“مفتعلة وليس لها مبرر”، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر داخل مصر.
وقال السجينى، خلال مؤتمر صحفى ، إن أكبر 5 مصانع للسكر فى مصر تابعة للدولة وبالتالى فإنه لا يوجد أزمة فى الإنتاج.
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وأضاف أن الفترة الماضية شهدت حجب لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات وإعادة طرحها فى الأسواق.
وأوضح أن سعر السكر مع تحقيق المصنع للمكسب يصل إلى 24.5 جنيه للكيلو، ويتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية وصلت فى بعض الأماكن إلى 50 جنيه للكيلو.
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