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حماية المستهلك: أزمة السكر فى مصر مفتعلة وغير مبررة

12/18/2023 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى الدكتور إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة السكر“مفتعلة وليس لها مبرر”، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر داخل مصر.

وقال السجينى، خلال مؤتمر صحفى ، إن أكبر 5 مصانع للسكر فى مصر تابعة للدولة وبالتالى فإنه لا يوجد أزمة فى الإنتاج.

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وأضاف أن الفترة الماضية شهدت حجب لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات وإعادة طرحها فى الأسواق.

وأوضح أن سعر السكر مع تحقيق المصنع للمكسب يصل إلى 24.5 جنيه للكيلو، ويتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية وصلت فى بعض الأماكن إلى 50 جنيه للكيلو.

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