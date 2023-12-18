تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون لزيادة تنافسية الحرف اليدوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية؛ لدعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة.
ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء المبادرة الرئاسية“صنايعية مصر” لتوسعة نطاقها جغرافيا لتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للصناعة بوجه عام والصناعات الحرفية بوجه خاص.
موضوعات متعلقة
“بستانا” للصناعات الغذائية تعتزم استثمار 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد صعوبة المنافسة تهبط بصادرات الملابس الجاهزة إلى 1.9 مليار دولار “الرضا والإيمان” تنشئ مصنعًا لـ((التعبئة والتغليف)) بـ20 مليون جنيه
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون ينص على قيام مركز تحديث الصناعة بتسويق منتجات مركز الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط وأصحاب“مبادرة صنايعية مصر” من خلال المعارض الداخلية والخارجية“كرييتيف إيجيبت” ومنصات التواصل الاجتماعي، تنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 1423 لسنة 2023، ومن المتوقع بدء التنفيذ في بداية الشهر القادم.
MENAFN18122023000202011048ID1107615523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.