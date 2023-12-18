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تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون لزيادة تنافسية الحرف اليدوية

12/18/2023 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية؛ لدعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة.

ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء المبادرة الرئاسية“صنايعية مصر” لتوسعة نطاقها جغرافيا لتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للصناعة بوجه عام والصناعات الحرفية بوجه خاص.

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وأشار إلى أن بروتوكول التعاون ينص على قيام مركز تحديث الصناعة بتسويق منتجات مركز الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط وأصحاب“مبادرة صنايعية مصر” من خلال المعارض الداخلية والخارجية“كرييتيف إيجيبت” ومنصات التواصل الاجتماعي، تنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 1423 لسنة 2023، ومن المتوقع بدء التنفيذ في بداية الشهر القادم.

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