تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون لزيادة تنافسية الحرف اليدوية

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون ينص على قيام مركز تحديث الصناعة بتسويق منتجات مركز الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط وأصحاب“مبادرة صنايعية مصر” من خلال المعارض الداخلية والخارجية“كرييتيف إيجيبت” ومنصات التواصل الاجتماعي، تنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 1423 لسنة 2023، ومن المتوقع بدء التنفيذ في بداية الشهر القادم.

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