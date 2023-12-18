الزراعة: تنظيم حملات تفتيشية على مفارش البصل بالمحافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه وزير الزراعة السيد القصير، بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية، وحصر أعدادها، وكميات البصل المشون، والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية.
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وقامت لجان منوزارة الزراعة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه، بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.
وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة، حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها، وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق.
ومن المقرر أن تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.
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