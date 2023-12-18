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الزراعة: تنظيم حملات تفتيشية على مفارش البصل بالمحافظات

12/18/2023 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه وزير الزراعة السيد القصير، بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية، وحصر أعدادها، وكميات البصل المشون، والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية.

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وقامت لجان منوزارة الزراعة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه، بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة، حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها، وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق.

ومن المقرر أن تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

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