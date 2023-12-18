وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات.. يناير المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) وجه وزير العمل حسن شحاتة مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه بدءًا من يناير المقبل.

وقال الوزير – في تصريح اليوم الأحد – إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل لـ3500 جنيه شهريًا وبلا استثناءات، منوهًا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال“جنود الإنتاج” وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

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وأرسلت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023 حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، بدءًا من يناير المقبل محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند“ج” من المادة“1” من قانون العمل.

وأصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند“ج” من المادة رقم“1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمزايا العينية“المنح” والبدلات ونصيب العاملين في الأرباح والوهبة، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشارت إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أية منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس.

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