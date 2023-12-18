غرفة السياحة تطالب الراغبين في أداء الحج بسرعة التقدم للشركات قبل غلق التسجيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بسرعة التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجيل رغباتهم في أداء الحج هذا العام، مشيرة إلى أن يوم 4 يناير المقبل هو آخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي.
وحذرت الغرفة -في بيان اليوم- المواطنين الراغبين في أداء الحج من الانصياع وراء الوعود غير الحقيقية من بعض السماسرة والوسطاء لإغراء المواطنين لتأدية الحج بطرق غير سليمة وغير قانونية خارج منظومة الحج السياحي التي تفتح أبوابها حاليا أمام الراغبين في أداء الحج، لافتة إلى أن البعض يوهم المواطنين بتوفير فرصة سفر لأداء العمرة ثم البقاء بالأراضي السعودية حتى موعد الحج لأداء الفريضة ثم العودة لمصر مرة أخري .
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وأشارت الغرفة إلى أن هذا الأمر مخالف تماما للضوابط المصرية للحج ومخالف كذلك للقوانين السعودية المنظمة للحج والعمرة ويعرض من يرتكبه للتوقيف والمساءلة بالمملكة والترحيل وتوقيع العقاب .
وقد عرضت الغرفة ضمن حملتها الحالية علي السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بالطرق السليمة لأداء فريضة الحج، فيديو للدكتور سعد الهلالي الداعية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أكد خلاله أن الله عز وجل أكرم عباده أن يعرضهم للإهانة من أجل طاعته، فما لبلانا بمن يعرض نفسه للمساءلة والتوقيف والتحقيق والترحيل وربما عقوبات أخرى، ونصح الدكتور الهلال المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالدخول إلى موقع شركات العمرة والحج السياحي”” لاختيار الشركة التي يرغب في أداء الحج من خلالها.
وأضاف الدكتور سعد الهلالي أن هذا الموقع بضمان الدولة نفسها، حيث يعمل تحت الإشراف والرقابة الكاملة من وزارة السياحة والآثار، وأي شركة سياحة يختارها المواطن من الشركات المسجلة على هذا الموقع تكون ضمن المنظومة القانونية للدولة وتنفذ رحلات الحج طبقا للقوانين السعودية أيضا، وبما يضمن حقوق المواطن طوال رحلته وحتى عودته سالما لأرض الوطن.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615520
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