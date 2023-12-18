غرفة السياحة تطالب الراغبين في أداء الحج بسرعة التقدم للشركات قبل غلق التسجيل

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بسرعة التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجيل رغباتهم في أداء الحج هذا العام، مشيرة إلى أن يوم 4 يناير المقبل هو آخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي.

وحذرت الغرفة -في بيان اليوم- المواطنين الراغبين في أداء الحج من الانصياع وراء الوعود غير الحقيقية من بعض السماسرة والوسطاء لإغراء المواطنين لتأدية الحج بطرق غير سليمة وغير قانونية خارج منظومة الحج السياحي التي تفتح أبوابها حاليا أمام الراغبين في أداء الحج، لافتة إلى أن البعض يوهم المواطنين بتوفير فرصة سفر لأداء العمرة ثم البقاء بالأراضي السعودية حتى موعد الحج لأداء الفريضة ثم العودة لمصر مرة أخري .

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وأشارت الغرفة إلى أن هذا الأمر مخالف تماما للضوابط المصرية للحج ومخالف كذلك للقوانين السعودية المنظمة للحج والعمرة ويعرض من يرتكبه للتوقيف والمساءلة بالمملكة والترحيل وتوقيع العقاب .

وقد عرضت الغرفة ضمن حملتها الحالية علي السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بالطرق السليمة لأداء فريضة الحج، فيديو للدكتور سعد الهلالي الداعية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أكد خلاله أن الله عز وجل أكرم عباده أن يعرضهم للإهانة من أجل طاعته، فما لبلانا بمن يعرض نفسه للمساءلة والتوقيف والتحقيق والترحيل وربما عقوبات أخرى، ونصح الدكتور الهلال المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالدخول إلى موقع شركات العمرة والحج السياحي”” لاختيار الشركة التي يرغب في أداء الحج من خلالها.

وأضاف الدكتور سعد الهلالي أن هذا الموقع بضمان الدولة نفسها، حيث يعمل تحت الإشراف والرقابة الكاملة من وزارة السياحة والآثار، وأي شركة سياحة يختارها المواطن من الشركات المسجلة على هذا الموقع تكون ضمن المنظومة القانونية للدولة وتنفذ رحلات الحج طبقا للقوانين السعودية أيضا، وبما يضمن حقوق المواطن طوال رحلته وحتى عودته سالما لأرض الوطن.





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