وى تتعاون مع أورا ديفلوبرز لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة المصرية للاتصالات“وى”، بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية ومنح الشركة المصرية للاتصالات حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشاريع الخاصة بشركة“أورا”.
وبموجب البروتوكول تقوم المصرية للاتصالات“وى” بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بمشروعات“أورا ديفلوبرز إيجيبت”، بما فى ذلك خدمات التليفون الأرضى والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيونى عبر الإنترنت وغيرها من خدمات المدن الذكية المتطورة، كما ستقوم الشركة بإنشاء أبراج ومحطات تقوية لإشارة المحمول لضمان أعلى كفاءة وأقصى تغطية للشبكات داخل المشروعات العقارية.
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ويتضمن البروتوكول منح المصرية للاتصالات“وى” حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشاريع التابعة لشركة“أورا ديفلوبرز إيجيبت”، وتوفير بعض منافذ البيع لتقديم كافة خدمات المصرية للاتصالات داخلها، بالإضافة إلى أن تكون المصرية للاتصالات هى الراعى الرسمى والحصرى فى مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات المقامة داخل المشاريع التابعة لشركة“أورا”.
ويشمل التعاون بين المصرية للاتصالات“وى” وشركة“أورا” تقديم خدمات الاتصالات فى مشاريع“سيلفر ساندس” الساحل الشمالى، و”سولانا” الشيخ زايد الجديدة، و”بيراميدز هيلز” أكتوبر، و”زد الشيخ زايد” و”زد إيست” القاهرة الجديدة و”زد بارك” بالشيخ زايد.
وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات:“سعداء بهذا التعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت ومواصلة دعم المشروعات العقارية بأحدث خدمات المدن الذكية وخدمات الاتصالات المتطورة”.
وقال هيثم عبد العظيم عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت:“تسعى شركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتقدم التقنيات المتقدمة لتحقيق أهدافها الأساسية، ويعتبر هذا التعاون مع المصرية للاتصالات، فرصة لتحقيق المزيد من التفوق وتقديم خدمات ابتكارية”.
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