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وى تتعاون مع أورا ديفلوبرز لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

12/18/2023 3:00:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت الشركة المصرية للاتصالات“وى”، بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية ومنح الشركة المصرية للاتصالات حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشاريع الخاصة بشركة“أورا”.

وبموجب البروتوكول تقوم المصرية للاتصالات“وى” بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بمشروعات“أورا ديفلوبرز إيجيبت”، بما فى ذلك خدمات التليفون الأرضى والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيونى عبر الإنترنت وغيرها من خدمات المدن الذكية المتطورة، كما ستقوم الشركة بإنشاء أبراج ومحطات تقوية لإشارة المحمول لضمان أعلى كفاءة وأقصى تغطية للشبكات داخل المشروعات العقارية.

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ويتضمن البروتوكول منح المصرية للاتصالات“وى” حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشاريع التابعة لشركة“أورا ديفلوبرز إيجيبت”، وتوفير بعض منافذ البيع لتقديم كافة خدمات المصرية للاتصالات داخلها، بالإضافة إلى أن تكون المصرية للاتصالات هى الراعى الرسمى والحصرى فى مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات المقامة داخل المشاريع التابعة لشركة“أورا”.

ويشمل التعاون بين المصرية للاتصالات“وى” وشركة“أورا” تقديم خدمات الاتصالات فى مشاريع“سيلفر ساندس” الساحل الشمالى، و”سولانا” الشيخ زايد الجديدة، و”بيراميدز هيلز” أكتوبر، و”زد الشيخ زايد” و”زد إيست” القاهرة الجديدة و”زد بارك” بالشيخ زايد.

وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات:“سعداء بهذا التعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت ومواصلة دعم المشروعات العقارية بأحدث خدمات المدن الذكية وخدمات الاتصالات المتطورة”.

وقال هيثم عبد العظيم عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت:“تسعى شركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتقدم التقنيات المتقدمة لتحقيق أهدافها الأساسية، ويعتبر هذا التعاون مع المصرية للاتصالات، فرصة لتحقيق المزيد من التفوق وتقديم خدمات ابتكارية”.

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