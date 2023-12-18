وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تقدم أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين” بالتجمع الثالث بالمدينة.
وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يضم 5328 وحدة سكنية، ويتم تنفيذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة.
موضوعات متعلقة
32 مليار جنيه مبيعات“ماونتن فيو” بمشروع“ALIVA” مهرجان الجونة يطلق صندوقاً لتمويل أفلام الشباب بالشراكة مع“O West” 31 مليار جنيه لتنفيذ 55 ألف وحدة ضمن“سكن كل المصريين” فى“أكتوبر الجديدة”
وأكد ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق والإسكان بالمشروع، وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها، بجانب المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والاهتمام بمستوى أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تفقد ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع“سكن كل المصريين” بالتجمع الثالث، لافتاً إلى أن المشروع يجري تنفيذه كمحور إسكان جديد، ويضم 222 عمارة سكنية، ومحال تجارية، وخدمات، وتم إنجاز نحو 75% من إجمالي حجم المشروع.
MENAFN18122023000202011048ID1107615516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.