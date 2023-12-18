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وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في القاهرة الجديدة

12/18/2023 3:00:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تقدم أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين” بالتجمع الثالث بالمدينة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يضم 5328 وحدة سكنية، ويتم تنفيذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة.

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وأكد ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق والإسكان بالمشروع، وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها، بجانب المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والاهتمام بمستوى أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تفقد ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع“سكن كل المصريين” بالتجمع الثالث، لافتاً إلى أن المشروع يجري تنفيذه كمحور إسكان جديد، ويضم 222 عمارة سكنية، ومحال تجارية، وخدمات، وتم إنجاز نحو 75% من إجمالي حجم المشروع.

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