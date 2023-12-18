مهرجان الجونة يطلق صندوقاً لتمويل أفلام الشباب بالشراكة مع O West

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مهرجان الجونة، عن مشروع جديد بالشراكة مع مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من“صندوق تأسيسى” بقيمة 8 ملايين جنيه، لتوفير الدعم المالى اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، للبدء فى تطوير أفكار مشاريع أفلامهم بالإضافة الى رعاية O West لمنصة الجونة السينمائية.
ويواصل مهرجان الجونة السينمائى، فى دورته السادسة، التى تقام فى الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر بمدينة الجونة، احدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، تركيز العمل على تطوير صناعة السينما.
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ويسعى الصندوق إلى اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التى ابتكرت قصصاً أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجين، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافى.
وقالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة، ماريان خورى، إن“المبادرة الجديدة، تعتبر مرحلة تطوير حاسمة بالنسبة لصانعى الأفلام الذين لديهم قصص قوية واستثنائية، ويطمحون إلى نقلها للعالم”.
وأشارت إلى أن الصندوق يدعم مشاريع 10 أفلام، حيث تخصص المرحلة الأولى لتطوير الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، حيث تبرز الحاجة الملحة لإنتاج المحتوى الأصلى، واستيعاب الطلب عليه من قبل كل الجهات البارزة فى صناعة السينما فى عالم اليوم.
ومن المقرر أن تعقد مرحلتين مختلفتين للصندوق فى شهرى أبريل وسبتمبر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وآلية الاختيار فى أقرب فرصة.
وأعرب تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، أن“رعاية مدينة O West للصندوق التمويلى ولمنصة الجونة السينمائية سيتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل للاستمتاع بمنصة الجونة السينمائية فى القاهرة طوال العام القادم وسيتم إقامتهم بالمدينة بغرب القاهرة”.
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