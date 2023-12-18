مهرجان الجونة يطلق صندوقاً لتمويل أفلام الشباب بالشراكة مع O West

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مهرجان الجونة، عن مشروع جديد بالشراكة مع مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من“صندوق تأسيسى” بقيمة 8 ملايين جنيه، لتوفير الدعم المالى اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، للبدء فى تطوير أفكار مشاريع أفلامهم بالإضافة الى رعاية O West لمنصة الجونة السينمائية.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائى، فى دورته السادسة، التى تقام فى الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر بمدينة الجونة، احدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، تركيز العمل على تطوير صناعة السينما.

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ويسعى الصندوق إلى اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التى ابتكرت قصصاً أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجين، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافى.

وقالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة، ماريان خورى، إن“المبادرة الجديدة، تعتبر مرحلة تطوير حاسمة بالنسبة لصانعى الأفلام الذين لديهم قصص قوية واستثنائية، ويطمحون إلى نقلها للعالم”.

وأشارت إلى أن الصندوق يدعم مشاريع 10 أفلام، حيث تخصص المرحلة الأولى لتطوير الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، حيث تبرز الحاجة الملحة لإنتاج المحتوى الأصلى، واستيعاب الطلب عليه من قبل كل الجهات البارزة فى صناعة السينما فى عالم اليوم.

ومن المقرر أن تعقد مرحلتين مختلفتين للصندوق فى شهرى أبريل وسبتمبر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وآلية الاختيار فى أقرب فرصة.

وأعرب تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، أن“رعاية مدينة O West للصندوق التمويلى ولمنصة الجونة السينمائية سيتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل للاستمتاع بمنصة الجونة السينمائية فى القاهرة طوال العام القادم وسيتم إقامتهم بالمدينة بغرب القاهرة”.