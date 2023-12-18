الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم الفني

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت غرفة الصناعات الهندسية اليوم برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة بروتكول تعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم الفني وشركاء القطاع الخاص لدعم مراكز التميز.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني و الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني و كورا جوتمان مديرة المشروع (EPP-GIZ) .

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وذكرت الغرفة في بيان لها أن بروتوكول التعاون يهدف إلى انضمام مؤسسة جدارات للتنمية وتوقيع اتفاقية انضمام خبير التنمية واحتفالية انضمام شركات جديدة لمجلس إدارة مركز تميز زين العابدين.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن غرفة الصناعات الهندسية تستهدف تقديم كل ما هو جديد من مواد علمية وابتكارات للشركات الاعضاء بالغرفة لتحسين جودة المنتجات و تطوير العنصر البشري ليتواكب مع معطيات العصر الحديث والتطور التكنولوجي الكبير حاليا في مختلف المجالات .

وأكد محمد المهندس أن الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع الصناعي مهم جدا في الوقت الحالي ونحن نعمل على هذا الملف بشكل مكثف خلال المرحلة الحالية للنهوض بالعاملين وتطوير الصناعة المصرية بهدف تعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تحمل شعار صنع في مصر .

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