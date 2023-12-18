الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم الفني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت غرفة الصناعات الهندسية اليوم برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة بروتكول تعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم الفني وشركاء القطاع الخاص لدعم مراكز التميز.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني و الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني و كورا جوتمان مديرة المشروع (EPP-GIZ) .
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وذكرت الغرفة في بيان لها أن بروتوكول التعاون يهدف إلى انضمام مؤسسة جدارات للتنمية وتوقيع اتفاقية انضمام خبير التنمية واحتفالية انضمام شركات جديدة لمجلس إدارة مركز تميز زين العابدين.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن غرفة الصناعات الهندسية تستهدف تقديم كل ما هو جديد من مواد علمية وابتكارات للشركات الاعضاء بالغرفة لتحسين جودة المنتجات و تطوير العنصر البشري ليتواكب مع معطيات العصر الحديث والتطور التكنولوجي الكبير حاليا في مختلف المجالات .
وأكد محمد المهندس أن الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع الصناعي مهم جدا في الوقت الحالي ونحن نعمل على هذا الملف بشكل مكثف خلال المرحلة الحالية للنهوض بالعاملين وتطوير الصناعة المصرية بهدف تعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تحمل شعار صنع في مصر .
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615514
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