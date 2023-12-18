مسؤول أوروبي يشيد بجهود موريتانيا في مجال مساعدة اللاجئين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشاد المدير العام المساعد للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي ميخائيل كوهلير بجهود موريتانيا في مجال مساعدة اللاجئين. مؤكدا أن موريتانيا تحظى بعناية خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي نظرا لمكانتها ومصداقيتها.
جاء ذلك خلال اجتماع المسؤول الأوروبي في جنيف مع مسؤولين موريتانيين يمثلون وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان لها اليوم الأحد.
موضوعات متعلقة
روسيا: لا نهتم بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود صندوق النقد: القطاع غير النفطي في دول الخليج ينمو بقوة البنك الإفريقي للتنمية يوجه 38.8 مليون يورو إلى بنين لدعم القطاع الخاص
ونوه المسؤول الأوروبي بالجهود التي تقدمها موريتانيا في مجال استضافة اللاجئين.. منوهًا بأهم مجالات وفرص تفعيل التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق العمل الإنساني.
وأعرب عن استعداد منظمته لتسليط الضوء بما فيه الكفاية على جهود موريتانيا في المحافل الأوروبية والدولية وإدراج موريتانيا في مختلف الآليات ذات الصلة ، خاصة منتدى الحوار المستمر حول الساحل وتقديم الدعم الفوري للخطط الاستعجالية الوطنية وإرسال وفد من إدارته إلى نواكشوط في الأفق القريب مع التوجه نحو فتح مكتب مختص في نواكشوط كاستجابة لطلب الوفد الموريتاني الذي قدم مقترحا بإدماج إدارة الحماية المدنية والمساعدة الإنسانية الأوروبية ضمن اللجنة العليا المشتركة المنشأة مؤخرا والمكلفة بملف الهجرة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.