مسؤول أوروبي يشيد بجهود موريتانيا في مجال مساعدة اللاجئين

MENAFN - Al-Borsa News) أشاد المدير العام المساعد للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي ميخائيل كوهلير بجهود موريتانيا في مجال مساعدة اللاجئين. مؤكدا أن موريتانيا تحظى بعناية خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي نظرا لمكانتها ومصداقيتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المسؤول الأوروبي في جنيف مع مسؤولين موريتانيين يمثلون وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان لها اليوم الأحد.

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ونوه المسؤول الأوروبي بالجهود التي تقدمها موريتانيا في مجال استضافة اللاجئين.. منوهًا بأهم مجالات وفرص تفعيل التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق العمل الإنساني.

وأعرب عن استعداد منظمته لتسليط الضوء بما فيه الكفاية على جهود موريتانيا في المحافل الأوروبية والدولية وإدراج موريتانيا في مختلف الآليات ذات الصلة ، خاصة منتدى الحوار المستمر حول الساحل وتقديم الدعم الفوري للخطط الاستعجالية الوطنية وإرسال وفد من إدارته إلى نواكشوط في الأفق القريب مع التوجه نحو فتح مكتب مختص في نواكشوط كاستجابة لطلب الوفد الموريتاني الذي قدم مقترحا بإدماج إدارة الحماية المدنية والمساعدة الإنسانية الأوروبية ضمن اللجنة العليا المشتركة المنشأة مؤخرا والمكلفة بملف الهجرة.

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