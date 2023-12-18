%79 نموًا بتداول الحاويات فى ميناء دمياط خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) شهد ميناء دمياط تداول 179 ألف حاوية مكافئة خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بـ 100 ألف حاوية مكافئة بنفس التفرة من العام 2022، وبنسبة زيادة 79%.

ووفقا لتقرير لهيئة الميناء إطلعت عليه“البورصة”، زادت حركة السفن خلال نوفمبر الماضى بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 275 سفينة متنوعة مقارنة بـ221 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.

موضوعات“النقل” تمنح تحالف“إم إس سى” مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر 484 ألف طن حجم البضائع المتداولة بموانئ البحر الأحمر نوفمبر الماضى تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وزاد معدل مرور سفن الصب الجاف بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الحاويات نموا بنسبة 23% وانخفض عدد سفن الصب السائل بنسبة 63%.

ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 3.3 مليون طن بضائع مقارنة بـ 3.2 مليون طن بنسبة زيادة 3% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.

ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 1.5 مليون طن بضائع محواة مقارنة بمليون طن بنسبة زيادة 41% بجانب 1.8 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ2.1 مليون طن بنسبة انخفاض 16%.

وشهد الميناء استقبال 3.3 مليون طن بضائع خلال نوفمبر الماضى مقارنة بـ3.2 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضى بنسبة زيادة 3% سيطرت بضائع الحاويات على 46% منها فيما استحوذت بضائع الصب الجاف على 43%.