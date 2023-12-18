Monday, 18 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%79 نموًا بتداول الحاويات فى ميناء دمياط خلال نوفمبر

12/18/2023 3:00:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد ميناء دمياط تداول 179 ألف حاوية مكافئة خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بـ 100 ألف حاوية مكافئة بنفس التفرة من العام 2022، وبنسبة زيادة 79%.

ووفقا لتقرير لهيئة الميناء إطلعت عليه“البورصة”، زادت حركة السفن خلال نوفمبر الماضى بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 275 سفينة متنوعة مقارنة بـ221 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.

موضوعات متعلقة “النقل” تمنح تحالف“إم إس سى” مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر 484 ألف طن حجم البضائع المتداولة بموانئ البحر الأحمر نوفمبر الماضى تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وزاد معدل مرور سفن الصب الجاف بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الحاويات نموا بنسبة 23% وانخفض عدد سفن الصب السائل بنسبة 63%.

ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 3.3 مليون طن بضائع مقارنة بـ 3.2 مليون طن بنسبة زيادة 3% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.

ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 1.5 مليون طن بضائع محواة مقارنة بمليون طن بنسبة زيادة 41% بجانب 1.8 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ2.1 مليون طن بنسبة انخفاض 16%.

وشهد الميناء استقبال 3.3 مليون طن بضائع خلال نوفمبر الماضى مقارنة بـ3.2 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضى بنسبة زيادة 3% سيطرت بضائع الحاويات على 46% منها فيما استحوذت بضائع الصب الجاف على 43%.

MENAFN18122023000202011048ID1107615512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث