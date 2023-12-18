%79 نموًا بتداول الحاويات فى ميناء دمياط خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد ميناء دمياط تداول 179 ألف حاوية مكافئة خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بـ 100 ألف حاوية مكافئة بنفس التفرة من العام 2022، وبنسبة زيادة 79%.
ووفقا لتقرير لهيئة الميناء إطلعت عليه“البورصة”، زادت حركة السفن خلال نوفمبر الماضى بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 275 سفينة متنوعة مقارنة بـ221 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.
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وزاد معدل مرور سفن الصب الجاف بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الحاويات نموا بنسبة 23% وانخفض عدد سفن الصب السائل بنسبة 63%.
ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 3.3 مليون طن بضائع مقارنة بـ 3.2 مليون طن بنسبة زيادة 3% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.
ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 1.5 مليون طن بضائع محواة مقارنة بمليون طن بنسبة زيادة 41% بجانب 1.8 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ2.1 مليون طن بنسبة انخفاض 16%.
وشهد الميناء استقبال 3.3 مليون طن بضائع خلال نوفمبر الماضى مقارنة بـ3.2 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضى بنسبة زيادة 3% سيطرت بضائع الحاويات على 46% منها فيما استحوذت بضائع الصب الجاف على 43%.
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