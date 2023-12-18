((بيك لاند إيجيبت)) للصناعات الغذائية تستهدف 8 ملايين دولار صادرات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة ((بيك لاند إيجيبت)) المتخصصة في الخامات الأولية للصناعات الغذائية ، الوصول بصادرات الشركة إلى 8 ملايين دولار بنهاية العام المقبل، مقابل 3 ملايين دولار حصيلة متوقعة بنهاية العام الجارى.
قال إمام أبو زيد، المدير التجارى لشركة ((بيك لاند إيجيبت))، إن الشركة تصدر منتجاتها لـ 22 دولة، أبرزها السعودية وكينيا وأوغندا وإنجلترا وعمان والأردن وليبيا والسودان والمغرب واليونان والإمارات.
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أوضح لـ((البورصة))، أن الشركة تسعى لدخول مجموعة من الأسواق الجديدة في الفترة المقبلة، ومنها المغرب التى تم الاتفاق على صفقات بها، ونتفاوض حاليا على دخول السوق الجزائرى.
قدر حجم صادرات الشركة حتى العام الجارى بنحو 30% من حجم طاقتها الإنتاجية السنوية، فى حين تستهدف زيادتها إلى 45% خلال العام المقبل بهدف تحقيق العائدات المستهدفة، وتسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 48.5% لتلبية احتياجات السوق.
أضاف أن الشركة طورت خطوط إنتاج المِكسَرات لتواكب احتياجات العلامات التجارية المختلفة، وتم تطوير نحو 12 مِكسرا استحوذت من خلالها على حصة سوقية محلية تمثل 40%.
تأسست شركة ((بيك لاند)) عام 1975، كشركة تابعة لمجموعة شركات ((فهمى جروب))، تخصصت في استيراد المواد الخام للخباز والحلوانى لصناعة الحلوى والخبز، ثم تحولت لإنتاجها محليا عام 1988.
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