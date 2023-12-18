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((بيك لاند إيجيبت)) للصناعات الغذائية تستهدف 8 ملايين دولار صادرات بنهاية 2024

12/18/2023 3:00:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة ((بيك لاند إيجيبت)) المتخصصة في الخامات الأولية للصناعات الغذائية ، الوصول بصادرات الشركة إلى 8 ملايين دولار بنهاية العام المقبل، مقابل 3 ملايين دولار حصيلة متوقعة بنهاية العام الجارى.

قال إمام أبو زيد، المدير التجارى لشركة ((بيك لاند إيجيبت))، إن الشركة تصدر منتجاتها لـ 22 دولة، أبرزها السعودية وكينيا وأوغندا وإنجلترا وعمان والأردن وليبيا والسودان والمغرب واليونان والإمارات.

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أوضح لـ((البورصة))، أن الشركة تسعى لدخول مجموعة من الأسواق الجديدة في الفترة المقبلة، ومنها المغرب التى تم الاتفاق على صفقات بها، ونتفاوض حاليا على دخول السوق الجزائرى.

قدر حجم صادرات الشركة حتى العام الجارى بنحو 30% من حجم طاقتها الإنتاجية السنوية، فى حين تستهدف زيادتها إلى 45% خلال العام المقبل بهدف تحقيق العائدات المستهدفة، وتسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 48.5% لتلبية احتياجات السوق.

أضاف أن الشركة طورت خطوط إنتاج المِكسَرات لتواكب احتياجات العلامات التجارية المختلفة، وتم تطوير نحو 12 مِكسرا استحوذت من خلالها على حصة سوقية محلية تمثل 40%.

تأسست شركة ((بيك لاند)) عام 1975، كشركة تابعة لمجموعة شركات ((فهمى جروب))، تخصصت في استيراد المواد الخام للخباز والحلوانى لصناعة الحلوى والخبز، ثم تحولت لإنتاجها محليا عام 1988.

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