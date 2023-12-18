%5.3 زيادة فى صادرات مصر غير البترولية أول 10 شهور من العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 5.3 % ما يعادل 1.5 مليار دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الحالى لتسجل 29.5 مليار دولار، مقابل 28 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وبحسب التقرير الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه قادت 8 قطاعات صناعية زيادة الصادرات وأبرزها قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ليسجل إجمالى الصادرات 7.2 مليارلا دولار خلال الشهور الـ 10 شهور الأولى مقابل 5.8 مليار دولار، بينما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية 3 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية لتسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار.

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بينما تراجع قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ليسجل 5.4 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما سجل قطاع المنتجات اليدوية تراجعًا بقيمة 19 مليون دولار ليسجل 159 مليون جنيه، وجاء قطاع المفروشات فى الترتيب الثالث للقطاعات الأكثر تراجعًا ليسجل 452 مليون دولار مقابل 502 مليون دولار.

وأرجع المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة التراجع فى صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى إلى ندرة العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، موضحا أن القطاع يعتمد فى إنتاجه على استيراد نحو 60 % من المواد الخام، وتصل لـ 70% فى صناعات البلاستيك.

أضاف أبو المكارم أن عدم توفير البنك المركزى والبنوك المصرية للعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مكونات الإنتاج أدى إلى نقص فى استيراد المواد الخام بنحو 54% ما أدى إلى تراجع الطاقة التشغيلية للمصانع المصرية و عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

توقع المهندس على عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك” ونائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، استمرار تراجع الصادرات المصرية فى بعض القطاعات عقب استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية والتى تؤدى إلى عدم قدرة الصناع على استيراد مكونات الإنتاج اللازمة لتشغيل مصانعهم.

ونوه عبد القادر إلى أن عدم تفعيل برنامج دعم الصادرات وتأخر وزارة المالية فى صرف الدعم المستحق لبعض القطاعات ساهم فى انخفاض قيمة الدعم وارتفاع معدلات التضخم يحرم الصناع من الاستفادة الحقيقية من قيمة الدعم نفسه.