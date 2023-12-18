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أنجولا تحصل على 105 ملايين دولار من البنك الإفريقي للتنمية

12/18/2023 3:00:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد البنك الإفريقي للتنمية، تقديم قرض بقيمة 105.19 مليون دولار لأنجولا لتنفيذ برنامج إصلاح قطاع الزراعة.

وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن التمويل يعزز السياسة الزراعية وبيئة الأعمال لتحسين إنتاج الغذاء والمساهمة في التنوع الاقتصادي.

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من جانبه، قال بيترو تويجو، مدير المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في أنجولا:“يهدف برنامج إصلاح قطاع الزراعة إلى جعل الحيازات الصغيرة أكثر إنتاجية ودمجها في الاقتصاد العام من خلال تحسين الإطار السياسي والتنظيمي لدعم تشغيل المدخلات الزراعية وأسواق المنتجات فيما تتمكن الحكومة من سد العجز الغذائي والحد من الواردات الغذائية.”

أوضح أن المشروع سيعمل أيضًا على تعميق الإصلاحات من أجل“التحرك نحو أسواق زراعية أكثر كفاءة مع تعزيز إدارة وقدرة المؤسسات الزراعية العامة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأسواق الزراعية للمساعدة في زيادة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية في أنجولا”.

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