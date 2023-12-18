أنجولا تحصل على 105 ملايين دولار من البنك الإفريقي للتنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد البنك الإفريقي للتنمية، تقديم قرض بقيمة 105.19 مليون دولار لأنجولا لتنفيذ برنامج إصلاح قطاع الزراعة.
وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن التمويل يعزز السياسة الزراعية وبيئة الأعمال لتحسين إنتاج الغذاء والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
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من جانبه، قال بيترو تويجو، مدير المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في أنجولا:“يهدف برنامج إصلاح قطاع الزراعة إلى جعل الحيازات الصغيرة أكثر إنتاجية ودمجها في الاقتصاد العام من خلال تحسين الإطار السياسي والتنظيمي لدعم تشغيل المدخلات الزراعية وأسواق المنتجات فيما تتمكن الحكومة من سد العجز الغذائي والحد من الواردات الغذائية.”
أوضح أن المشروع سيعمل أيضًا على تعميق الإصلاحات من أجل“التحرك نحو أسواق زراعية أكثر كفاءة مع تعزيز إدارة وقدرة المؤسسات الزراعية العامة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأسواق الزراعية للمساعدة في زيادة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية في أنجولا”.
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