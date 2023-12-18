484 ألف طن حجم البضائع المتداولة بموانئ البحر الأحمر نوفمبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت هيئة موانئ البحر الأحمر حجم تداولات البضائع العامة والمتنوعة بالموانئ التابعة خلال نوفمبر الماضى بـ 484 ألف طن.

وزادت تداولات بضائع الصادرات بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بتداول 285 ألف طن بضائع، كما ارتفعت الواردات بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، لتصل إلى 199 ألف طن.

موضوعات“النقل” تمنح تحالف“إم إس سى” مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر %79 نموًا بتداول الحاويات فى ميناء دمياط خلال نوفمبر تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وأرجع رئيس الهيئة اللواء محمد عبد الرحيم، زيادة الصادرات إلى أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن ميناء سفاجا شهد تداول 333 ألف طن بضائع بارتفاع بلغت نسبته 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 177 ألف طن وصادر 156 ألف طن، بينما جرى تداول 41 ألف طن بميناء السويس بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 ألف طن بضائع بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 34 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 ألف طن فوسفات.

ووجه رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة، تأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.