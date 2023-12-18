484 ألف طن حجم البضائع المتداولة بموانئ البحر الأحمر نوفمبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدرت هيئة موانئ البحر الأحمر حجم تداولات البضائع العامة والمتنوعة بالموانئ التابعة خلال نوفمبر الماضى بـ 484 ألف طن.
وزادت تداولات بضائع الصادرات بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بتداول 285 ألف طن بضائع، كما ارتفعت الواردات بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، لتصل إلى 199 ألف طن.
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وأرجع رئيس الهيئة اللواء محمد عبد الرحيم، زيادة الصادرات إلى أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
وقالت الهيئة فى بيان لها، إن ميناء سفاجا شهد تداول 333 ألف طن بضائع بارتفاع بلغت نسبته 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 177 ألف طن وصادر 156 ألف طن، بينما جرى تداول 41 ألف طن بميناء السويس بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 ألف طن بضائع بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 34 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 ألف طن فوسفات.
ووجه رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة، تأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.
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