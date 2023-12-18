البنك الإفريقي للتنمية يوجه 38.8 مليون يورو إلى بنين لدعم القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الإفريقي للتنمية ، على تقديم قرض بقيمة 38.84 مليون يورو إلى بنين للمساعدة في تنفيذ المرحلة الأولية من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن القرض يعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مناخ الأعمال العام، وتطوير قطاع الأغذية الزراعية وتعزيز العمل المناخي.
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في غضون ذلك، قال روبرت ماسومبوكو، المدير القطري لبنك التنمية الافريقي في بنين:“الهدف من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص هو مساعدة الحكومة في جهودها لتسريع وتطوير وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لتعزيز تكوين الثروة”.
وتابع أن التمويل يساعد على تخفيف العراقيل أمام تنمية القطاع الخاص، لا سيما تلك المتعلقة بمناخ الأعمال ودعم صناعات النمو في الاقتصاد، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعات الزراعية.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615507
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