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البنك الإفريقي للتنمية يوجه 38.8 مليون يورو إلى بنين لدعم القطاع الخاص

12/18/2023 3:00:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق البنك الإفريقي للتنمية ، على تقديم قرض بقيمة 38.84 مليون يورو إلى بنين للمساعدة في تنفيذ المرحلة الأولية من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص.

وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن القرض يعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مناخ الأعمال العام، وتطوير قطاع الأغذية الزراعية وتعزيز العمل المناخي.

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في غضون ذلك، قال روبرت ماسومبوكو، المدير القطري لبنك التنمية الافريقي في بنين:“الهدف من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص هو مساعدة الحكومة في جهودها لتسريع وتطوير وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لتعزيز تكوين الثروة”.

وتابع أن التمويل يساعد على تخفيف العراقيل أمام تنمية القطاع الخاص، لا سيما تلك المتعلقة بمناخ الأعمال ودعم صناعات النمو في الاقتصاد، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعات الزراعية.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615507

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