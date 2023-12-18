مؤشر EGX30 يستهدف اختراق مستوى 25 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة، معاودة اختراق مؤشر السوق الرئيسى لمستوى 25 ألف نقطة، قبل نهاية العام الجارى، بعد تكرار محاولة اختراق مستوى 24900 نقطة على مدار 3 جلسات.

صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.2%، بختام جلسة اليوم الأحد ليصل إلى مستوى 24792 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليكون عند مستوى 5450 نقطة.

موضوعاتالبورصة تنهى التعاملات على صعود جماعى بتداولات 2.8 مليار جنيه تنفيذ صفقة على أسهم“مرسى علم” بقيمة 4.3 مليون جنيه شفاء تحصد 5.25 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة نيو تاون بارتنرز

قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 24900 نقطة، خلال الأسبوع الجارى.

رجح أن يظل المؤشر فى أداء عرضى بين مستويات 24900 نقطة و24 ألف نقطة، حتى نهاية تداولات العام الجارى، موضحًا أن اختراق الحد العلوى يحتاج مضاعفة أحجام التداولات وزيادة عزم القوة الشرائية.

أضاف أن المؤشر السبعينى لديه فرصة لإغلاق العام، محققًا صعود بمعدل 100%، مع اقترابه من اختراق القمة التاريخية عند مستوى 5500 نقطة.

أشار إلى أن الاستقرار أعلى مستوى 5100 نقطة سيكون إيجابى لمستقبل الأسهم المكونة للمؤشر فى ظل زيادة عوامل الجذب.

نصح المتعاملين بضرورة الشراء فى الأسهم التى تقتنص أكبر قدر من السيولة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.4% إلى مستوى 7877 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعودًا بنسبة 0.3% عند مستوى 29859 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 119 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 113 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((القاهرة الوطنية)) بنسبة 19.3%، و((جولدن تكس)) بنسبة 14.2%.

ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يكون ترقب القرارات الاقتصادية التى ستلى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، سبب فى تذبذب أداء السوق.

ذكرت أن تعاملات المؤشر الرئيسى عكست حذر فى الشراء فى الجلسات الأخيرة، متوقعة اختراق المؤشر لمستوى 25500 نقطة، بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعيد الصعود الاطمئنان للمتعاملين.

لفتت إلى أن معدلات دوران السيولة مرتفعة وآجال العمليات أصبحت قصيرة، محذرة من ارتفاع معدلات المخاطرة فى الوقت الحالى ولحين استقرار الأوضاع.

وتراجعت أسعار 48 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((النصر للحاصلات)) بنحو 4.12%، وسهم ((مستشفى النزهة)) بنحو 3.08%، فيما لم تتغير أسعار 42 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى صعودًا 0.6% إلى مستوى 1.68 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 34 مليون جنيه و13.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 4.5% و 1.2% على التوالى، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 48.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 94.3 %.

وسجل الأفراد 87.3% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 9.3 مليون جنيه و 4.9 مليون جنيه على الترتيب.

وسجلت المؤسسات 12.7% من التعاملات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى شراء 38.7 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية لتسجيل صافى بيع بقيمة 3.9 مليون جنيه و 18.7 مليون جنيه على التوالى.



