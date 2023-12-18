مؤشر EGX30 يستهدف اختراق مستوى 25 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة، معاودة اختراق مؤشر السوق الرئيسى لمستوى 25 ألف نقطة، قبل نهاية العام الجارى، بعد تكرار محاولة اختراق مستوى 24900 نقطة على مدار 3 جلسات.
صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.2%، بختام جلسة اليوم الأحد ليصل إلى مستوى 24792 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليكون عند مستوى 5450 نقطة.
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قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 24900 نقطة، خلال الأسبوع الجارى.
رجح أن يظل المؤشر فى أداء عرضى بين مستويات 24900 نقطة و24 ألف نقطة، حتى نهاية تداولات العام الجارى، موضحًا أن اختراق الحد العلوى يحتاج مضاعفة أحجام التداولات وزيادة عزم القوة الشرائية.
أضاف أن المؤشر السبعينى لديه فرصة لإغلاق العام، محققًا صعود بمعدل 100%، مع اقترابه من اختراق القمة التاريخية عند مستوى 5500 نقطة.
أشار إلى أن الاستقرار أعلى مستوى 5100 نقطة سيكون إيجابى لمستقبل الأسهم المكونة للمؤشر فى ظل زيادة عوامل الجذب.
نصح المتعاملين بضرورة الشراء فى الأسهم التى تقتنص أكبر قدر من السيولة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.4% إلى مستوى 7877 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعودًا بنسبة 0.3% عند مستوى 29859 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 119 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 113 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((القاهرة الوطنية)) بنسبة 19.3%، و((جولدن تكس)) بنسبة 14.2%. مصطفى: ارتفاع ملحوظ بمعدلات المخاطرة بالسوق
ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يكون ترقب القرارات الاقتصادية التى ستلى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، سبب فى تذبذب أداء السوق.
ذكرت أن تعاملات المؤشر الرئيسى عكست حذر فى الشراء فى الجلسات الأخيرة، متوقعة اختراق المؤشر لمستوى 25500 نقطة، بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعيد الصعود الاطمئنان للمتعاملين.
لفتت إلى أن معدلات دوران السيولة مرتفعة وآجال العمليات أصبحت قصيرة، محذرة من ارتفاع معدلات المخاطرة فى الوقت الحالى ولحين استقرار الأوضاع.
وتراجعت أسعار 48 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((النصر للحاصلات)) بنحو 4.12%، وسهم ((مستشفى النزهة)) بنحو 3.08%، فيما لم تتغير أسعار 42 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى صعودًا 0.6% إلى مستوى 1.68 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 34 مليون جنيه و13.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 4.5% و 1.2% على التوالى، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 48.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 94.3 %.
وسجل الأفراد 87.3% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 9.3 مليون جنيه و 4.9 مليون جنيه على الترتيب.
وسجلت المؤسسات 12.7% من التعاملات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى شراء 38.7 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية لتسجيل صافى بيع بقيمة 3.9 مليون جنيه و 18.7 مليون جنيه على التوالى.
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