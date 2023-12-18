((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة ((المصرية للاتصالات)) للعام الثانى بمبالغ تأمينية 60 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) فازت شركة مصر للتأمين ، إحدى شركات صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بمناقصة الشركة المصرية للاتصالات لتأمين الأصول المملوكة للأخيرة بإجمالى مبالغ تأمينية تصل إلى 60 مليار جنيه.

وعلمت“البورصة” أن“مصر للتأمين”، نجحت فى الفوز بالوثيقة بعد منافسة مع عدد من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق من بينها الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات وأورينت للتأمين التكافلى مصر وثروة للتأمين.

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ومن المقرر أن يبدأ سريان التعاقد الذى فازت به مصر للتأمين للعام الثانى على التوالى، مطلع العام المقبل.

وتؤمن الوثيقة الأصول المملوكة لـ”المصرية للإتصالات” على مستوى الجمهورية شاملة جميع مراكز الخدمة“السنترال” ومحتويات المخازن الرئيسية والفرعية، إضافة إلى مكاتب ومنافذ التحصيل المملوكة للشركة.

كما تتضمن الوثيقة تأمين محتويات الكبائن المملوكة للشركة والبالغ عددها نحو 3036 كابينة إضافة إلى أجهزة البيانات المملوكة للشركة والأجهزة والمعدات الفنية الخاصة بشبكة نقل البيانات، ومبانى الشركة بالقرية الذكية.

وتتوزع تغطيات الوثيقة بين عدد من التغطيات التأمينية تشمل مخاطر الحريق والأخطار الإضافية شاملة الأخطار الطبيعية والمسئولية القانونية للشركة تجاه الغير وأخطار السطو والسرقة بإشهار أو استعمال السلاح أو أى وسيلة أخرى من وسائل السطو أو السرقة.

كما تمتد التغطية مخاطر السرقة والسطو لتشمل أوراق النقد المصرى والأجنبى والشيكات وخطابات الضمان وكروت الدفع المقدمة بالخزائن العامة والفرعية ومكاتب التحصيل ومنافذ البيع.

وتشمل الوثيقة كذلك تغطية أخطار خيانة الأمانة للعهد النقدية والعينية الناتجة عن الإهمال أو التبديد ضد أخطار نقل النقدية لتغطية الخسائر والأضرار الناشئة عن أخطار نقل النقدية بالإكراه وتغطية مخاطر كسر الزجاج لمبانى الشركة بالقرية الذكية، لتشمل الكسر الناتج عن فعل الغير أو بفعل غير متعمد أو نتيجة قذفه بجسم صلب أو نتيجة انهيار تلقائى للزجاج والمعروف بـ”سرطان الزجاج”.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف شركة مصر للتأمين من“egy AA+” إلى“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة كأعلى فئة تصنيف تمنحه الوكالة لمؤسسة مصرية نتيجة قوة مركزها المالى ومكانتها بالسوق كأكبر شركة تأمين.

وحققت الشركة أعلى معدل نمو فى تاريخها بنسبة 35% بنهاية العام المالى الماضى بقيمة 14 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى؛ فيما بلغ إجمالى أصول الشركة 42 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق عليه.

وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح 9.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة كما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.