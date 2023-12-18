((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة ((المصرية للاتصالات)) للعام الثانى بمبالغ تأمينية 60 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت شركة مصر للتأمين ، إحدى شركات صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بمناقصة الشركة المصرية للاتصالات لتأمين الأصول المملوكة للأخيرة بإجمالى مبالغ تأمينية تصل إلى 60 مليار جنيه.
وعلمت“البورصة” أن“مصر للتأمين”، نجحت فى الفوز بالوثيقة بعد منافسة مع عدد من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق من بينها الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات وأورينت للتأمين التكافلى مصر وثروة للتأمين.
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ومن المقرر أن يبدأ سريان التعاقد الذى فازت به مصر للتأمين للعام الثانى على التوالى، مطلع العام المقبل.
وتؤمن الوثيقة الأصول المملوكة لـ”المصرية للإتصالات” على مستوى الجمهورية شاملة جميع مراكز الخدمة“السنترال” ومحتويات المخازن الرئيسية والفرعية، إضافة إلى مكاتب ومنافذ التحصيل المملوكة للشركة.
كما تتضمن الوثيقة تأمين محتويات الكبائن المملوكة للشركة والبالغ عددها نحو 3036 كابينة إضافة إلى أجهزة البيانات المملوكة للشركة والأجهزة والمعدات الفنية الخاصة بشبكة نقل البيانات، ومبانى الشركة بالقرية الذكية.
وتتوزع تغطيات الوثيقة بين عدد من التغطيات التأمينية تشمل مخاطر الحريق والأخطار الإضافية شاملة الأخطار الطبيعية والمسئولية القانونية للشركة تجاه الغير وأخطار السطو والسرقة بإشهار أو استعمال السلاح أو أى وسيلة أخرى من وسائل السطو أو السرقة.
كما تمتد التغطية مخاطر السرقة والسطو لتشمل أوراق النقد المصرى والأجنبى والشيكات وخطابات الضمان وكروت الدفع المقدمة بالخزائن العامة والفرعية ومكاتب التحصيل ومنافذ البيع.
وتشمل الوثيقة كذلك تغطية أخطار خيانة الأمانة للعهد النقدية والعينية الناتجة عن الإهمال أو التبديد ضد أخطار نقل النقدية لتغطية الخسائر والأضرار الناشئة عن أخطار نقل النقدية بالإكراه وتغطية مخاطر كسر الزجاج لمبانى الشركة بالقرية الذكية، لتشمل الكسر الناتج عن فعل الغير أو بفعل غير متعمد أو نتيجة قذفه بجسم صلب أو نتيجة انهيار تلقائى للزجاج والمعروف بـ”سرطان الزجاج”.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف شركة مصر للتأمين من“egy AA+” إلى“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة كأعلى فئة تصنيف تمنحه الوكالة لمؤسسة مصرية نتيجة قوة مركزها المالى ومكانتها بالسوق كأكبر شركة تأمين.
وحققت الشركة أعلى معدل نمو فى تاريخها بنسبة 35% بنهاية العام المالى الماضى بقيمة 14 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى؛ فيما بلغ إجمالى أصول الشركة 42 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق عليه.
وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح 9.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة كما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
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