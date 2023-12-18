((الغرف التجارية)) تدرس إمكانية تنفيذ قرار كتابة الأسعار على المنتجات

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس اتحاد الغرف التجارية ، تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فى إطار عدد من إجراءات الحوكمة التى تستهدف عدم السيطرة على زيادات الأسعار، من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

أوضح بعض المصنعين أن تطبيق القرار سيحملهم تكاليف إضافية، فى ظل التغيير المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج مطالبين بمزيد من الرقابة على الأسواق.

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قال الدكتور علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد ما زال يدرس مقترح الحكومة بوضع وكتابة السعر على المنتج.

أضاف أنه سيتم عرض ما سيتوصل إليه الاتحاد من نتائج على اللجنة الخاصة بمتابعة الأسواق التابعة لمجلس الوزراء.

لفت إلى أن هناك بعض الشركات لأسباب تكنولوجية ومالية لا تستطيع طباعة السعر على العبوة ويتم تسجيله من خلال الفاتورة، والتجار ملتزمة بالحد الأقصى لسعر بيع المستهلك.

أشار إلى أن هناك الكثير من الآليات الأخرى لإلزام تجار التجزئة بالأسعار الرسمية، وتضمن وصول السلع للمستهلكين بالسعر العادل المنوط به.

قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن قرار رئيس الوزراء بكتابة السعر على عبوات المنتجات جيد، ولكن يصعب تنفيذه لبعض السلع لما سوف تمثله من أعباء مالية على الشركات فى ظل التحديات المالية ومشلكة توفير الدولار خلال الفترات الأخيرة، والتى أثرت على دورة توريد الخامات.

أضاف أن صعوبة الكتابة بشكل واضح على العبوة تتمثل فى وجود مخزون لدى الشركات من عبوات التعبئة والتغليف يكفى لبعض المنتجات حتى 7 أشهر، وأخرى تنتظر رسائل وشحنات واردات تعاقدت عليها الشركات بالفعل بدون كتابة الأسعار عليها.

طالب الوكيل، بكتابة السعر بجانب تاريخ الإنتاج والصلاحية عند طباعتها على العبوة، مايضمن للمستهلك وصول المنتج بسعر تكلفة الإنتاج وتاريخه ويحافظ عليه من تقلبات واضطرابات تقع على أسعار الخامات، ويضمن للمصانع الاستفادة من مخزونها من العبوات.

لفت إلى أن كتابة السعر مع تاريخ الإنتاج لا يمثل عقبة أمام المصانع، حيث إن تقلبات الأسعار الأخيرة للمصانع كانت بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا وتأخر الإفراج عن الخامات، بينما كان بعض التجار والحلقات الوسيطة أكبر من استفاد من تلك الأزمات.

أعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماع موسع مع عدد من الوزارات والممثلين للغرف التجارية الخميس الماضى عن ضرورة طباعة الأسعار على المنتجات الغذائية، فى محاولة للسيطرة على عملية ارتفاع الأسعار.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أصدر قرارًا فى وقت سابق، ألزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات المعبأة محليا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو إلا أن القرار لم يفعل.

من جانبه قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة الوليلى للحاصلات، إن السوق يحتاج الى إحكام الرقابة على كافة حلقات التداول والإنتاج لضبطه.

أشار إلى أن ترك تحديد الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب فى السوق الحر لم يعد مناسبًا فى الوقت الحالى.

أضاف أنه على الرغم من أن كتابة الأسعار على عبوات التغليف يكلف الشركات أعباء مالية، إلا أن جميع الشركات الكبرى التى تمتلك علامة تجارية معروفة ستحرص على الالتزام بالقرارات الحكومية.

أوضح أن الشركات الكبرى تلتزم بالفعل بكتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية بجانب السعر بشكل واضح على العبوة، إلا أن الجهات الرقابية عادة تكثف الرقابة على تلك الشركات فقط على عكس الشركات الصغيرة.

فيما قال يوسف الإتربى، عضو مجلس إدارة مجموعة الإتربى لتصدير الموالح والحاصلات الزراعية، إن المجموعة بجانب نشاطها التصديرى لديها بعض المنتجات للسوق المحلى ويتم وضع الأسعار بالسلاسل التجارية بجانب توزيعها على بعض الفنادق السياحية.

أضاف أن منتجات الشركة تتنوع بين قهوة إسبريسو وعسل وكورن فيلكس ومصاصات وغيرها من المنتجات الغذائية التى يعد معظمها مسعر وفق سياسة الشركة فى الحفاظ على مستهلكيها فى المقام الأول.

لفت إلى أن تسعير المنتج سينعكس إيجابيًا على المُصنع والمستهلك، من خلال الحفاظ على ثقة المستهلك والحفاظ على قوته الشرائية ومنعًا لتلاعب بعض التجار بالسعر أثناء الأزمات.

قال مصدر بإحدى شركات الصناعات الغذائية إن قرار الحكومة بتسعير المنتجات جيد، ولكن هناك بعض القطاعات لا تستطيع التأقلم مع التسعير بسبب المتغيرات السعرية التى تطرأ على الخامات مما سيؤدى إلي خسائر لبعض القطاعات بجانب وجود مخزون من العبوات بمبالغ ضخمة تكفى للتشغيل لمدة 6 شهور يصعب الاستغناء عنها.

أضاف أن الشركة تصدر قائمة رسمية بأسعار المنتجات لوكلائها ومورديها، تنشرها على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الرسمية لها، وهو يمكن أن يكون بديلا لطباعة السعر على المنتج.