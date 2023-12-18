صندوق النقد: القطاع غير النفطي في دول الخليج ينمو بقوة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتروسيا: لا نهتم بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود البنك الإفريقي للتنمية يوجه 38.8 مليون يورو إلى بنين لدعم القطاع الخاص أنجولا تحصل على 105 ملايين دولار من البنك الإفريقي للتنمية

ذكر صندوق النقد الدولي أن زخم النمو القطاع غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن إنتاج النفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد على قرارات تحالف أوبك+، سينخفض على المدى القريب.

وذكر التقرير أن أرصدة المالية العامة لدولة منطقة الخليج لا تزال في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع، وفق التقرير، أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، وذلك مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات، وذلك على الرغم من عدم اليقين العالمية، وتأثيرها على التوقعات.

كما أشار الصندوق إلى ضرورة أن تعمل دول المنطقة على تطبيق حزمة شاملة من السياسات لمجابهة الصدمات وأجواء عدم اليقين في المدى القصير، ومعالجة التحديات على المدى المتوسط إلى الطويل.

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