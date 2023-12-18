التجاري وفا بنك إيجيبت يفتتح مقره الجديد بالتجمع الخامس

(MENAFN
- Al-Borsa News) 7.4 و 15.8 مليار جنيه ارتفاعاً فى محفظتى القروض والودائع بالبنك على الترتيب
افتتح التجاري وفا بنك إيجيبت مقره الجديد والمركز الرئيسى بالتجمع الخامس، ضمن خطة المجموعة لتعزيز استثماراتها فى مصر خاصة طويل الأجل، لكنه لم ينقل الأعمال بعد فيه.
وارتفع صافى الربح البنك بعد الضرائب بنحو 834.3 مليون جنيه بنهاية الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2023، ليسجل نحو 1.43 مليار جنيه مقابل 592 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، بنسبة نمو 140.9%.
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وبلغ صافى الدخل من العائد نحو 3.05 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال عام 2022، بنسبة نمو قدرها 69%، فيما سجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 485.9 مليون جنيه، مقابل 335.2 مليون جنيه، بمعدل نمو 44.9%.
وارتفع صافى دخل المتاجرة بنحو 98% بنهاية سبتمبر من العام الحالى، لتصل إلى 244 مليون، مقابل 123.3 مليون خلال نفس الفترة العام الماضى.
وجاء ذلك الارتفاع فى الربح مدفوعاً بارتفاع إجمالى الأصول إلى 79.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 61.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه، وبمعدل نمو 29.2% .
وبالنسبة لمحفظة القروض، ارتفعت المحفظة بنحو 7.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، لتصل إلى 39.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 32.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، محققة معدل نمو بنحو 23%، مما أدى إلى تعزيز صافى الدخل مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، علماً بأن ذلك النمو فى القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.
ونمت محفظة الودائع بالبنك بمعدل 30.1% عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضي، وتركزت بشكل أساسى فى زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب، فبلغ إجمالى الودائع فى نهاية سبتمبر من العام الحالى نحو 68.3 مليار جنيه، مقابل 52.5 مليار جنية عن نهاية العام السابق ، بزيادة قدرها 15.8مليار جنيه.
وعلى صعيد الاستثمارات، فارتفعت الحصة السوقية لأدوات الدخل الثابت (السوق الثانوي) بالبنك والتى بلغت 18.37% بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 11.56% العام الماضى بقيمة تداول 1.2 تريليون جنيه، مقارنة بـ 485 مليار جنيه بنسبة نمو 147%.
كما حقق البنك المركز الثانى كمتعامل رئيسى فى أسواق أدوات الدخل الثابت بحصة سوقية 20.7% فى الربع الثالث 2023.
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