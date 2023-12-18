التجاري وفا بنك إيجيبت يفتتح مقره الجديد بالتجمع الخامس

افتتح التجاري وفا بنك إيجيبت مقره الجديد والمركز الرئيسى بالتجمع الخامس، ضمن خطة المجموعة لتعزيز استثماراتها فى مصر خاصة طويل الأجل، لكنه لم ينقل الأعمال بعد فيه.

وارتفع صافى الربح البنك بعد الضرائب بنحو 834.3 مليون جنيه بنهاية الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2023، ليسجل نحو 1.43 مليار جنيه مقابل 592 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، بنسبة نمو 140.9%.

موضوعات%47 تراجعًا فى التمويلات الميسرة للحكومة خلال 2023 أحمد عادل منصور رئيساً للتحول الرقمي وتطوير الخدمات في“أبوظبي التجاري” “مصرف أبو ظبي” يقرر الاستحواذ على“القاهرة الوطنية”

وبلغ صافى الدخل من العائد نحو 3.05 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال عام 2022، بنسبة نمو قدرها 69%، فيما سجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 485.9 مليون جنيه، مقابل 335.2 مليون جنيه، بمعدل نمو 44.9%.

وارتفع صافى دخل المتاجرة بنحو 98% بنهاية سبتمبر من العام الحالى، لتصل إلى 244 مليون، مقابل 123.3 مليون خلال نفس الفترة العام الماضى.

وجاء ذلك الارتفاع فى الربح مدفوعاً بارتفاع إجمالى الأصول إلى 79.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 61.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه، وبمعدل نمو 29.2% .

وبالنسبة لمحفظة القروض، ارتفعت المحفظة بنحو 7.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، لتصل إلى 39.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 32.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، محققة معدل نمو بنحو 23%، مما أدى إلى تعزيز صافى الدخل مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، علماً بأن ذلك النمو فى القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.

ونمت محفظة الودائع بالبنك بمعدل 30.1% عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضي، وتركزت بشكل أساسى فى زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب، فبلغ إجمالى الودائع فى نهاية سبتمبر من العام الحالى نحو 68.3 مليار جنيه، مقابل 52.5 مليار جنية عن نهاية العام السابق ، بزيادة قدرها 15.8مليار جنيه.

وعلى صعيد الاستثمارات، فارتفعت الحصة السوقية لأدوات الدخل الثابت (السوق الثانوي) بالبنك والتى بلغت 18.37% بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 11.56% العام الماضى بقيمة تداول 1.2 تريليون جنيه، مقارنة بـ 485 مليار جنيه بنسبة نمو 147%.

كما حقق البنك المركز الثانى كمتعامل رئيسى فى أسواق أدوات الدخل الثابت بحصة سوقية 20.7% فى الربع الثالث 2023.