روسيا: لا نهتم بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن موسكو ليست مهتمة بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود.

وأضاف أن القرار سياسي إلى حد كبير لكن روسيا ستواصل تصدير حبوبها لأن لديها مشترين.

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ونقلت الوكالة عن باتروشيف قوله إن“كميات تصديرنا للحبوب لم تقل بأي طريقة من الطرق بالأخذ في الاعتبار إنهاء العمل باتفاق الحبوب، وإنما في الحقيقة زادت قليلا”.

وانسحبت روسيا في يوليو من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بشكل آمن من موانئها على البحر الأسود.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق لأنه لم يكن يضمن إيصال الحبوب للدول الأكثر فقرا ولأنها ما زالت تواجه عقبات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

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