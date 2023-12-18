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الرضا والإيمان تنشئ مصنعًا لـ((التعبئة والتغليف)) بـ20 مليون جنيه

12/18/2023 3:00:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة الرضا والإيمان للاستيراد والتصدير إنشاء مصنع لتعبئة البقوليات بالمنطقة الصناعية بالسادات على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات ذاتية 20 مليون جنيه ضمن خطتها التوسعية خلال 2024.

قال محمد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إنشاء المصنع الجديد يهدف لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 100 إلى 135 طنا يوميًا بما يلبى جميع الطلبات التصديرية المستهدفة من البقوليات كالفاصوليا والعدس واللوبيا.

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أضاف لـ”البورصة”، أن حجم إنتاج الشركة يصل إلى 10 آلاف طن سنويًا، وتصدر لأكثر من 20 دولة من بينها العراق ولبنان ورومانيا وبلغاريا، وتستهدف فتح أسواق جديدة بجنوب أفريقيا وتونس والجزائر خلال العام المقبل.

تابع أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها خلال العام المقبل ليصل إلى 20 طنا بقيمة تتخطى 200 مليون جنيه.

أوضح، أن الشركة لا تواجه تحديات فى السوق المحلى منذ اعتماد عملها بشكل شبه كامل على التصدير للخارج مثل دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا والدول العربية.

وتعد شركة الرضا والإيمان للاستيراد والتصدير واحدة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وتعبئة الحاصلات الزراعية إذ تمتلك خبرة أكثر من 30 عامًا، ولديها مصنعان؛ الأول بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، والثانى بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

وبحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفعت صادرات القطاع خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتسجل 3.566 مليار دولار مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022.

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