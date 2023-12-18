الرضا والإيمان تنشئ مصنعًا لـ((التعبئة والتغليف)) بـ20 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة الرضا والإيمان للاستيراد والتصدير إنشاء مصنع لتعبئة البقوليات بالمنطقة الصناعية بالسادات على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات ذاتية 20 مليون جنيه ضمن خطتها التوسعية خلال 2024.
قال محمد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إنشاء المصنع الجديد يهدف لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 100 إلى 135 طنا يوميًا بما يلبى جميع الطلبات التصديرية المستهدفة من البقوليات كالفاصوليا والعدس واللوبيا.
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أضاف لـ”البورصة”، أن حجم إنتاج الشركة يصل إلى 10 آلاف طن سنويًا، وتصدر لأكثر من 20 دولة من بينها العراق ولبنان ورومانيا وبلغاريا، وتستهدف فتح أسواق جديدة بجنوب أفريقيا وتونس والجزائر خلال العام المقبل.
تابع أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها خلال العام المقبل ليصل إلى 20 طنا بقيمة تتخطى 200 مليون جنيه.
أوضح، أن الشركة لا تواجه تحديات فى السوق المحلى منذ اعتماد عملها بشكل شبه كامل على التصدير للخارج مثل دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا والدول العربية.
وتعد شركة الرضا والإيمان للاستيراد والتصدير واحدة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وتعبئة الحاصلات الزراعية إذ تمتلك خبرة أكثر من 30 عامًا، ولديها مصنعان؛ الأول بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، والثانى بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.
وبحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفعت صادرات القطاع خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتسجل 3.566 مليار دولار مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022.
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