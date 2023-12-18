أحمد عادل منصور رئيساً للتحول الرقمي وتطوير الخدمات في أبوظبي التجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك أبوظبى التجارى مصر ضم أحمد عادل منصور إلى فريق الإدارة العليا فى منصب رئيس التحول الرقمى وتطوير الخدمات المصرفية.
أضاف البنك فى بيان أن ذلك يأتى مع الاستعداد لمرحلة جديدة تتوافق مع إطلاق الاستراتيجية الخمسية حتى 2028 والتى تستهدف إحداث نقلة نوعية فى التطور الرقمى والخدمات المصرفية بهدف تحقيق رؤيته أن يكون البنك الأفضل لعملائه.
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وقال البنك، إن اختيار منصور لخبرته المصرفية الواسعة التى تمتد لأكثر من 23 عاماً، ولما يتمتع به من خلفية قوية فى مجال التكنولوجيا واستراتيجيات التحول ودفع الابتكار ونمو الأعمال، وحقق بالفعل نجاحا مشهودا له فى المناصب العديدة التى شغلها وك+ان آخرها منصب أمين عام ومساعد رئيس مجلس الإدارة للاستراتيجية فى هيئة البريد المصرى. وقبل ذلك، تولى عدة مناصب استراتيجية فى هيئات رفيعة المستوى. ويتمتع منصور بخبرة كبيرة فى الإدارة المالية، والإشراف على البنية التحتية التكنولوجية، وتنفيذ البرامج الرقمية، ويحمل شهادة الدكتوراه فى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين.
وسيتولى منصور الإشراف على قطاعات التحول الرقمى والعمليات المصرفية والتكنولوجيا ونظم المعلومات فى خطوة جديدة لمواصلة النمو الكبير الذى استطاع البنك إنجازه فى فترة قصيرة بفضل مجهود فريق العمل القائم من الخبراء وادخال رؤية جديدة متكاملة لتطوير ورقمنة العمليات والخدمات المصرفية لتحقيق رضا العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية وتقديم كل ما هو مبتكر لتلبية واستباق توقعاتهم.
وكان البنك قد افتتح أول فرع إلكترونى له فى مصر منذ شهور وتم تصميمه وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية، كما أطلق البنك خدمة فتح الحساب من خلال تطبيق الهاتف المحمول لتحقيق مزيد من الانتشار وزيادة حصة البنك السوقية وأيضاً لتعزيز الشمول المالي، وحصل البنك على عدة جوائز عالمية تتويجاً لأدائه المتميز.
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