أحمد عادل منصور رئيساً للتحول الرقمي وتطوير الخدمات في أبوظبي التجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك أبوظبى التجارى مصر ضم أحمد عادل منصور إلى فريق الإدارة العليا فى منصب رئيس التحول الرقمى وتطوير الخدمات المصرفية.

أضاف البنك فى بيان أن ذلك يأتى مع الاستعداد لمرحلة جديدة تتوافق مع إطلاق الاستراتيجية الخمسية حتى 2028 والتى تستهدف إحداث نقلة نوعية فى التطور الرقمى والخدمات المصرفية بهدف تحقيق رؤيته أن يكون البنك الأفضل لعملائه.

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وقال البنك، إن اختيار منصور لخبرته المصرفية الواسعة التى تمتد لأكثر من 23 عاماً، ولما يتمتع به من خلفية قوية فى مجال التكنولوجيا واستراتيجيات التحول ودفع الابتكار ونمو الأعمال، وحقق بالفعل نجاحا مشهودا له فى المناصب العديدة التى شغلها وك+ان آخرها منصب أمين عام ومساعد رئيس مجلس الإدارة للاستراتيجية فى هيئة البريد المصرى. وقبل ذلك، تولى عدة مناصب استراتيجية فى هيئات رفيعة المستوى. ويتمتع منصور بخبرة كبيرة فى الإدارة المالية، والإشراف على البنية التحتية التكنولوجية، وتنفيذ البرامج الرقمية، ويحمل شهادة الدكتوراه فى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين.

وسيتولى منصور الإشراف على قطاعات التحول الرقمى والعمليات المصرفية والتكنولوجيا ونظم المعلومات فى خطوة جديدة لمواصلة النمو الكبير الذى استطاع البنك إنجازه فى فترة قصيرة بفضل مجهود فريق العمل القائم من الخبراء وادخال رؤية جديدة متكاملة لتطوير ورقمنة العمليات والخدمات المصرفية لتحقيق رضا العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية وتقديم كل ما هو مبتكر لتلبية واستباق توقعاتهم.

وكان البنك قد افتتح أول فرع إلكترونى له فى مصر منذ شهور وتم تصميمه وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية، كما أطلق البنك خدمة فتح الحساب من خلال تطبيق الهاتف المحمول لتحقيق مزيد من الانتشار وزيادة حصة البنك السوقية وأيضاً لتعزيز الشمول المالي، وحصل البنك على عدة جوائز عالمية تتويجاً لأدائه المتميز.