صعوبة المنافسة تهبط بصادرات الملابس الجاهزة إلى 1.9 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) سحب التراجع فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية أداء القطاع معه إلى أسفل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، رغم الزيادة الكبيرة فى واردات الدول العربية من مصر.

وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجارى بنحو 5% لتسجل 1.96 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

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وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، السوق الرئيسية للملابس المصرية، بنحو 24%، لتصل إلى 855 مليون دولار مقابل 1.12 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى.

وارتفعت الصادرات إلى أوروبا لتسجل 416 مليون دولار مقارنة مع 393 مليون دولار، فى حين ارتفعت إلى الدول العربية لتسجل 366 مليون دولار مقابل 276 مليونا.

بينما استحوذت الدول الإفريقية على صادرات بقيمة 2.7 مليون دولار مقارنة بـ 16.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

قال حمدى أبو العينين رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن ارتفاع سعر الدولار أحد الأسباب لتراجع صادرات القطاع لأكثر من 5% وهو ما أدى إلى توجه الدول لأسواق تصديرية أخرى منافسة مثل باكستان وبنجلاديش.

أضاف لـ ((البورصة))، أن العقبات التى تواجهها المصانع وأبرزها ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز وعدم وجود إعفاءات ضريبية وتيسيرات كافية للمصنعين لتشجيع العمل، أحد أبرز الأسباب.

أشار إلى أن المصانع فى حاجة لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى تستعيد طاقتها الإنتاجية مطالبًا بإنشاء مصانع مصرية أو بشراكة أجنبية لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتعظيم القيمة المضافة.

قال حازم نصر رئيس مجلس إدارة شركة أبو آدم تكس للأقمشة والملابس، إن الشركة اتجهت لتصنيع أغلب منتجاتها بالاعتماد على 80% مستلزمات محلية لصعوبة توفير الخامات المستوردة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن ضعف جودة الخامات المحلية غير مرغوب فيها من قبل أغلب المستهلكين أوجدت مشكلات فى مراحل تصنيع المنتج النهائى بذات الجودة المطلوبة، وانعكس ذلك على صادرات الشركة.

قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صادرات دول العالم مثل الهند والصين وبنجلادش وتركيا تراجعت أيضًا بسبب الاضطرابات العالمية.

لفتت إلى أن الصادرات المصرية تأثرت بتأثر أكبر سوق تصديرى لها وهو الولايات المتحدة الأمريكية والذى يمثل 65% من الطلبات التصديرية المصرية.

قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة((تى آند سى)) للملابس الجاهزة، إن قطاع الملابس بجميع الدول يشهد تراجعًأ بنسبة 40% بسبب التغيرات التى طرأت على السوق العالمى ونعمل على ألا تزيد نسبة التراجع على 10 % بالنسبة للشركة مقارنة بالعام الماضى.

قال محمد الأمير، المدير التجاري لشركة فانى بانى للملابس الجاهزة، إن الشركة تعتمد على التصدير لدول الاتحاد الأوروبى من خلال مواصفات عالمية.

ذكر أن تخفيض الشركة للجودة تماشيًا مع متطلبات عملاء الولايات المتحدة يجعلها تفقد السوق الأوروبى، مضيفاً أن الشركة تعتمد على التصدير لبرندات فى إيطاليا وتركيا مثل شيكو وميني كوم.

استكمل أن الشركة تمتلك 22 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف قطعة شهرياً، وأزمة تدبير الدولار تمثل تحدياً خاصة أن الشراء من الموردين يتم احتسابه على سعر الدولار فى السوق الموازى بما يزيد الأعباء المالية للشركة فى وقت تصدر فيه الشركة40% من الإنتاج.

قال محمد عبد المنعم المدير المالى بشركة النهضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 300% مقارنة بالعام الماضى بما فيها الغزل والمواد الكيميائية كالأصباغ.

أضاف لـ ((البورصة))، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وصعوبة تدبيره للمستوردين أثر على تراجع عمل المصانع خاصة وأن قطاع الملابس الجاهزة يعتمد على أكثر من 95% مدخلات إنتاج مستوردة، بالإضافة إلى أن القطاع شهد ركودًا ملحوظًا منذ ارتفاع سعر العملة.

قال محمد حمص، رئيس مجلس إدارة شركة باريس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن الشركة شهدت تراجعا فى صادراتها للسوق الأمريكي؛ نظراً لانخفاض القوة الشرائية فى ظل التحديات العالمية وصعوبة المنافسة.

وأكد وجود تحدي أخر فى السوق الأمريكي يتمثل فى التواجد القوى لمنتجات بنجلاديش داخل السوق الأمريكى، وتعد منافساً قوياً للمنتجات المحلية لاعتمادها على الأقطان ذات الجودة العالية.

أشار إلى أن الشركة تعتمد على تصدير 50% من إنتاجها إلى أمريكا وأوروبا والدول العربية، مضيفاً أن الشركة تستهدف التوسع داخل السوق الأفريقى لتعويض التراجع فى الولايات المتحدة.

تابع أن الشركة تعمل على دراسة متطلبات السوق الأفريقي التى تختلف من حيث التصميم والألوان عن الأسواق الأخرى، وكينيا تعد من أهم الدول لأنها تعد مدخل لخمس دول حبيسة بما يجعلها سوقا ضخما ثم يليها نيجيريا والسنغال.