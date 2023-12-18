%47 تراجعًا فى التمويلات الميسرة للحكومة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويلية لمصر من الخارج بقيمة 8.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 13.7 مليار دولار فى عام 2022، بانخفاض 35.7%، بحسب البيان السنوى لوزارة التعاون الدولى.
وارتفعت تمويلات القطاع الخاص إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار فى 2022، فيما انخفضت التمويلات الموجهة للحكومة إلى 5.9 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار.
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وقالت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، إن التمويل التنموى الميسر يمثل 16% من الدين الخارجى لمصر.
وأوضحت المشاط، خلال المؤتمر المنعقد، اليوم الأحد، لإطلاق التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى، أن الصين وافقت على أول اتفاق لمبادلة الديون على الإطلاق مع الجانب المصرى، وذلك خلال منتدى الحزام والطريق فى بكين
بلغ إجمالى التمويل التنموى الميسر والمنح التى حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية نحو 38.8 مليار دولار، حسبما ذكر التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2023.
وأضاف التقرير، أن إجمالى التمويلات التنموية الميسرة للقطاعات الحكومية بلغت 28.5 مليار دولار بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وكشف أن تلك التمويلات تتنوع فى مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
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