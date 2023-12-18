%47 تراجعًا فى التمويلات الميسرة للحكومة خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويلية لمصر من الخارج بقيمة 8.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 13.7 مليار دولار فى عام 2022، بانخفاض 35.7%، بحسب البيان السنوى لوزارة التعاون الدولى.

وارتفعت تمويلات القطاع الخاص إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار فى 2022، فيما انخفضت التمويلات الموجهة للحكومة إلى 5.9 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار.

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وقالت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، إن التمويل التنموى الميسر يمثل 16%؜ من الدين الخارجى لمصر.

وأوضحت المشاط، خلال المؤتمر المنعقد، اليوم الأحد، لإطلاق التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى، أن الصين وافقت على أول اتفاق لمبادلة الديون على الإطلاق مع الجانب المصرى، وذلك خلال منتدى الحزام والطريق فى بكين

بلغ إجمالى التمويل التنموى الميسر والمنح التى حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية نحو 38.8 مليار دولار، حسبما ذكر التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2023.

وأضاف التقرير، أن إجمالى التمويلات التنموية الميسرة للقطاعات الحكومية بلغت 28.5 مليار دولار بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

وكشف أن تلك التمويلات تتنوع فى مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.