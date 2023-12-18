3 عروض لشراء أبراج ((المصرية للاتصالات)).. والقيمة تصل إلى 250 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: ((أى إتش إس تاور)) و((موبى تاور)) و((هايلز تاور)) تتنافس على الأبراج
تتنافس 3 شركات محلية وأجنبية على شراء غالبية أبراج الشركة المصرية للاتصالات فى صفقة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وقالت المصادر إن الشركة الحكومية تسعى لبيع وإعادة استئجار 2500 برج اتصالات من نحو 2800 برج تمتلكها.
موضوعات متعلقة
“النقل” تمنح تحالف“إم إس سى” مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر %47 تراجعًا فى التمويلات الميسرة للحكومة خلال 2023 صعوبة المنافسة تهبط بصادرات الملابس الجاهزة إلى 1.9 مليار دولار
أضافت أن الشركات المتنافسة هى ((آى اتش إس تاور)) و((موبى تاور)) و((هايلز تاور))، وتقوم بالفحص النافى للجهالة فى الوقت الحالى.
وقدرت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن قيمة الصفقة ستتراوح ما بين 150 و250 مليون دولار على حسب نتائج الفحص النافى للجهالة، ومن المتوقع إتمام التنفيذ الربع الأول من العام الجارى.
وأوضح، أن الشركة تسعى لتوفير دولار خاصة أن الاستثمارات فى قطاع الاتصالات تتطلب أرقامًا ضخمة، موضحًا أن بيع وإعادة استئجار الأبراج بات توجه لدى شركات الاتصالات المحلية والعالمية أيضًا.
وتابعت، أن الشركة تقوم بدراسة العروض المقدمة غير الملزمة، لتتأكد من تماشيها مع استراتيجيتها على المدى الطويل، وعلى أن يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع ديسمبر الحالى، لنشرها بعض ذلك للمساهمين.
ورفعت بحوث“نعيم لتداول الأوراق المالية” القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات، بناء على احتمالية تخارج الشركة كليا من حصتها فى شركة“فودافون مصر” البالغة 45% مقابل مبلغ متوقع 1.1 مليار دولار، مع توصيات بشراء السهم، فى آخر تقرير صادر لها بتاريخ 13 ديسمبر 2023.
وأضافت نعيم أن وضع القيمة العادلة جاء أيضا بناء على احتمالية انخفاض قيمة الجنيه، فى عام 2024، بجانب الزيادة المحتملة بنسبة 10% فى أعداد مستخدمى الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت، على أن تكون نسبة الزيادة فى الإيرادات بنسبة 18.3% سنويا، وأن ترتفع ربحية السهم الواحد بنسبة 19.5% سنويا.
وحققت“المصرية للاتصالات” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى، صافى ربح بقيمة 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وذلك بفضل التحسن فى الأداء التشغيلى وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3.4 مليار جنيه.
كما حققت المصرية للاتصالات إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو فى إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالى النمو فى الإيرادات، متبوعة بالزيادة فى إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.
MENAFN18122023000202011048ID1107615496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.