3 عروض لشراء أبراج ((المصرية للاتصالات)).. والقيمة تصل إلى 250 مليون دولار

تتنافس 3 شركات محلية وأجنبية على شراء غالبية أبراج الشركة المصرية للاتصالات فى صفقة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وقالت المصادر إن الشركة الحكومية تسعى لبيع وإعادة استئجار 2500 برج اتصالات من نحو 2800 برج تمتلكها.

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أضافت أن الشركات المتنافسة هى ((آى اتش إس تاور)) و((موبى تاور)) و((هايلز تاور))، وتقوم بالفحص النافى للجهالة فى الوقت الحالى.

وقدرت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن قيمة الصفقة ستتراوح ما بين 150 و250 مليون دولار على حسب نتائج الفحص النافى للجهالة، ومن المتوقع إتمام التنفيذ الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح، أن الشركة تسعى لتوفير دولار خاصة أن الاستثمارات فى قطاع الاتصالات تتطلب أرقامًا ضخمة، موضحًا أن بيع وإعادة استئجار الأبراج بات توجه لدى شركات الاتصالات المحلية والعالمية أيضًا.

وتابعت، أن الشركة تقوم بدراسة العروض المقدمة غير الملزمة، لتتأكد من تماشيها مع استراتيجيتها على المدى الطويل، وعلى أن يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع ديسمبر الحالى، لنشرها بعض ذلك للمساهمين.

ورفعت بحوث“نعيم لتداول الأوراق المالية” القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات، بناء على احتمالية تخارج الشركة كليا من حصتها فى شركة“فودافون مصر” البالغة 45% مقابل مبلغ متوقع 1.1 مليار دولار، مع توصيات بشراء السهم، فى آخر تقرير صادر لها بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

وأضافت نعيم أن وضع القيمة العادلة جاء أيضا بناء على احتمالية انخفاض قيمة الجنيه، فى عام 2024، بجانب الزيادة المحتملة بنسبة 10% فى أعداد مستخدمى الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت، على أن تكون نسبة الزيادة فى الإيرادات بنسبة 18.3% سنويا، وأن ترتفع ربحية السهم الواحد بنسبة 19.5% سنويا.

وحققت“المصرية للاتصالات” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى، صافى ربح بقيمة 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وذلك بفضل التحسن فى الأداء التشغيلى وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3.4 مليار جنيه.

كما حققت المصرية للاتصالات إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو فى إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالى النمو فى الإيرادات، متبوعة بالزيادة فى إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.