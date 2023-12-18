النقل تمنح تحالف إم إس سى مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن وزارة النقل منحت شركة“ام اس سى ميدلوج MEDLOG MSC” السويسرية مدة إضافية للانتهاء من تأسيس شركة الميناء الجاف بالعاشر قبل توقيع العقود النهائية، والتى كان من المقرر توقيعها بنهاية الشهر الماضى، بينما لم تستطع الشركة الانتهاء من عملية التأسيس خاصة أن هذا الإجراء يعد ركنا أساسيا ومهما فى المناقصة.

وقالت مصادر حكومية لـ“البورصة”، إن التحالف يسعى لتوقيع العقود النهائية بنهاية العام الجارى خاصة أنه تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية التمويل وتدبير جميع احتياجات البدء والتنفيذ فى المشروع الجديد ويتوقف التوقيع الآن على تأسيس شركة المشروع التى من شأنها إدارة جميع الأمور المالية والإدارية والعملية بالمشروع.

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وأضافت المصادر إن الشركة تعتزم تنفيذ المشروع بالطاقة النظيفة وفقا لتوجهات لوزارة النقل بالتحول نحو النقل الأخضر للحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركى والحد من الحوادث فى الشبكات الوطنية للطرق والمدن وخلق فرص العمل.

وقامت وزارة النقل عبر ذراعها هيئة الموانئ البرية والجافة فى أغسطس الماضى، بإسناد المشروع للشركة الفرنسية، حيث ستتولى إدارة وتشغيل مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف على مساحة 130 فدانا، والمركز اللوجستى بمساحة 120 فدانا.

وينص العقد على حصول الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على مليون دولار سنويا كحق انتفاع مقابل تشغيل ميناء العاشر الجاف من ((MEDLOG MSC)) بإجمالى 30 مليون دولار مع نهاية مدة الانتفاع والمحددة بـ30 عاماً.

بالاضافة لحصول الهيئة على نحو 10 إلى 12% من قيمة الإيرادات بعد الوصول للطاقة الاستيعابية الكاملة التى ستبلغ نحو 400 ألف حاوية سنويا.

ويأتى المشروع فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما، وباستثمارات تصل لنحو 100 مليون دولار يتحملها المستثمر كاملة.

وقال عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تصريحات سابقة للبورصة الشهر الماضى إن الهيئة حددت نهاية نوفمبر 2023 موعداً لتوقيع العقد النهائى لإنشاء وتشغيل ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به.

أضاف اسماعيل على هامش الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا“ترانسميا TransMEA 2023′′، أن التحالف الفائز سينتهى من تأسيس شركة المشروع وترتيب نسب المساهمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويهدف المشروع لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.

كما سيرفع الميناء الجديد والمركز اللوجستى الملحق به من كفاءة وصلة الأدبية السخنة للسكك الحديدية وإنشاء وصلة الروبيكى- العاشر من رمضان – بلبيس، لخدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة.