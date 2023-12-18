31.4 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية بين منطقة صينية وفيتنام

MENAFN - Al-Borsa News) قال الجمارك الصينية، إن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم مع فيتنام وصل إلى 222.97 مليار يوان، أي نحو 31.42 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بزيادة 31% على أساس سنوي، ما يمثل أعلى معدل نمو منذ عام 2016.

وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري للمنطقة منذ عام 1999، وخلال السنوات الأخيرة، عمقت المنطقة وفيتنام التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في قطاعات تشمل الملابس والمعلومات الالكترونية.

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ومن حيث تجارة المنتجات الزراعية، استوردت المنطقة منتجات زراعية من فيتنام بقيمة 7.49 مليار يوان خلال الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 57%.

ومن بين تلك المنتجات، ازدادت الواردات من فاكهة الدوريان الطازجة بنسبة 811.6% لتصل إلى 4.16 مليار يوان.

وفي الوقت نفسه، ترحب السوق الفيتنامية بالخضروات والفواكه المصدرة من قوانجشي، حيث صدرت المنطقة منتجات زراعية إلى فيتنام بقيمة 8.58 مليار يوان، بزيادة 6.1% على أساس سنوي.