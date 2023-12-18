31.4 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية بين منطقة صينية وفيتنام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الجمارك الصينية، إن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم مع فيتنام وصل إلى 222.97 مليار يوان، أي نحو 31.42 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بزيادة 31% على أساس سنوي، ما يمثل أعلى معدل نمو منذ عام 2016.
وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري للمنطقة منذ عام 1999، وخلال السنوات الأخيرة، عمقت المنطقة وفيتنام التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في قطاعات تشمل الملابس والمعلومات الالكترونية.
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ومن حيث تجارة المنتجات الزراعية، استوردت المنطقة منتجات زراعية من فيتنام بقيمة 7.49 مليار يوان خلال الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 57%.
ومن بين تلك المنتجات، ازدادت الواردات من فاكهة الدوريان الطازجة بنسبة 811.6% لتصل إلى 4.16 مليار يوان.
وفي الوقت نفسه، ترحب السوق الفيتنامية بالخضروات والفواكه المصدرة من قوانجشي، حيث صدرت المنطقة منتجات زراعية إلى فيتنام بقيمة 8.58 مليار يوان، بزيادة 6.1% على أساس سنوي.
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