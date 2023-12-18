الطيران المدني بالصين ينقل 719 ألف طن بضائع خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل حجم نقل البضائع والبريد عبر قطاع الطيران المدني في الصين 719 ألف طن خلال نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة الطيران المدنى الصينية، إن الرقم المذكور عاد ليمثل 102.8% من الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2019، متجاوزا بذلك مستوى ما قبل الجائحة لمدة أربعة أشهر متتالية ومسجلا رقما قياسيا من حيث الحجم.
موضوعات متعلقة
أسعار“رولكس” المستعملة تستفيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط الغلاء المستعر .. أسعار التلفزيونات الجديدة أرخص من أي وقت مضى بينها موديلات لدودج وكرايسلر .. سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024
وذكرت أن القطاع نقل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري ما إجماليه 6.61 مليون طن من البضائع والبريد.
MENAFN18122023000202011048ID1107615493
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.