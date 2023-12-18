الطيران المدني بالصين ينقل 719 ألف طن بضائع خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) سجل حجم نقل البضائع والبريد عبر قطاع الطيران المدني في الصين 719 ألف طن خلال نوفمبر الماضي.

وقالت هيئة الطيران المدنى الصينية، إن الرقم المذكور عاد ليمثل 102.8% من الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2019، متجاوزا بذلك مستوى ما قبل الجائحة لمدة أربعة أشهر متتالية ومسجلا رقما قياسيا من حيث الحجم.

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وذكرت أن القطاع نقل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري ما إجماليه 6.61 مليون طن من البضائع والبريد.