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شحنات الهواتف المحمولة في الصين ترتفع 20% أكتوبر الماضي

12/18/2023 3:00:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتتجاوز 29.16 مليون وحدة في أكتوبر الماضي.

وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس استحوذت على نصيب الأسد من جميع الشحنات في أكتوبر، مسجلة 26.44 مليون وحدة، ما يشكل توسعا بنسبة 35.5% على أساس سنوي.

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وأظهرت البيانات أنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 4.2% على أساس سنوي ليصل إلى 230 مليون وحدة.

وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة في الصين في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتبلغ 18.01 مليون وحدة.

وأظهرت بيانات الأكاديمية أنه تم إصدار إجمالي 50 طرازا جديدا للهواتف المحمولة في السوق المحلية خلال أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 51.5% على أساس سنوي.

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