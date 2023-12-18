شحنات الهواتف المحمولة في الصين ترتفع 20% أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتتجاوز 29.16 مليون وحدة في أكتوبر الماضي.
وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس استحوذت على نصيب الأسد من جميع الشحنات في أكتوبر، مسجلة 26.44 مليون وحدة، ما يشكل توسعا بنسبة 35.5% على أساس سنوي.
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وأظهرت البيانات أنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 4.2% على أساس سنوي ليصل إلى 230 مليون وحدة.
وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة في الصين في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتبلغ 18.01 مليون وحدة.
وأظهرت بيانات الأكاديمية أنه تم إصدار إجمالي 50 طرازا جديدا للهواتف المحمولة في السوق المحلية خلال أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 51.5% على أساس سنوي.
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