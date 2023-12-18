صندوق ألتيرا المناخي الإماراتي يعزز عائدات مستثمري المبادرات الخضراء

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الإمارات على الاحتفاظ بجزء أقل من الأرباح التي يدرّها الصندوق البالغة قيمته 30 مليار دولار والذي يضم شركات“بلاك روك” و”تي بي جي” (.TPG Inc) و”بروكفيلد أسيت مانجمنت”، سعياً لاستقطاب المزيد من الأموال الخاصة إلى صفقات تمويل المناخ.

يُعد هذا الترتيب جزءاً من بند إزالة المخاطر المرتبط باستراتيجية بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق“ألتيرا” (Alterra) الاستثماري الذي أُطلق خلال قمة“كوب 28” في دبي. من الناحية العملية، يعني قرار الإمارات بفرض حد أقصى على أرباحها، أن المستثمرين الخارجيين سيحصلون على عوائد إضافية بما يصل إلى 5 نقاط مئوية، وفقاً لشخص مطلع على شروط الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات غير مُعلنة.

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قال جيم كولتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة“تي بي جي”، إن هيكل التمويل في الإمارات“ثوري للغاية”. وامتنع عن تقديم أرقام بشأن الشروط المتعلقة بأموال“تي بي جي”، لكنه قال في مقابلة إن الاتفاق يخلق ما يكفي من“تعزيز العائدات” لجذب المستثمرين“الذين ربما لم يكونوا ليأتوا بطريقة أخرى”.

تقليص عوائد بعض الصناديق

الحد الأقصى للإمارات يقلص عوائدها إلى نحو 5% من أحد الشقين اللذين يتألف منهما الصندوق، وفقاً لشخص مطلع على تفاصيل الترتيب. قال متحدث باسم“ألتيرا” إن حدود العائدات وهياكل التمويل ستتباين من حالة إلى أخرى.

أضاف المتحدث أن أحد التحديات التي تواجه تمويل المناخ هو نقص الاستثمارات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو الأمر الذي يتحكم فيه جزئياً ملف المخاطر والعائدات. قال المتحدث إن الهدف من هذه الآلية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي يُطلق عليها اسم“ألتيرا ترانسفورميشن” (Alterra Transformation)، هو حشد رأس المال الاستثماري في الاستثمارات المناخية في الجزء الجنوبي من العالم.

يبرز هيكل“ألتيرا” كـ”نموذج رائع” لزيادة تمويل المناخ، وفقاً لملياردير صناديق التحوط راي داليو. كان داليو من بين الشخصيات المؤثرة في عالم المال الذين حضروا مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ“كوب 28′′، والذين أكدوا على الحاجة إلى مشاريع المناخ لتوليد عوائد جذابة تجارياً إن كان لا بد من انخراط مستثمري القطاع الخاص في هذه المبادرات.

قال المتحدث باسم“ألتيرا” إن هيكل التمويل مصمم“لتحقيق حشد رأس المال على نطاق واسع وبطريقة قابلة للتكرار. يتطلب ذلك نموذج سوق للقطاع الخاص يستهدف تأثير المناخ، بالإضافة إلى العوائد الإيجابية، ويمكنه الاستفادة من مجموعة واسعة من قنوات تخصيص الموارد المالية”.

هياكل معقدة لتمويل المناخ

يشكّل اتفاق الإمارات أحدث علامة على أن الأسواق الخاصة تعمل على تطوير هياكل متزايدة التعقيد لتمويل المناخ. فخلال قمة“كوب 28” في دبي، كان كل من“غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” من بين مؤسسات“وول ستريت” التي قالت إنها تستكشف ترتيبات تمويل جديدة في محاولة لتحقيق أرباح أكبر من خلال المبادرات الخضراء.

يتزايد الاهتمام بالجانب الجنوبي من العالم الذي يضم بلداناً مثل البرازيل والهند وإندونيسيا، باعتباره همزة الوصل لتمويل المناخ، حيث أبدى صناع السياسات والممولون الحاضرون في القمة في دبي حرصهم على مناقشة الهياكل المبتكرة التي يقولون إنها ستؤدي إلى تدفق الأموال. تشمل الأفكار المطروحة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوريق صفقات المناخ، وتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية.

صرحت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، التي طالما دعت إلى زيادة الالتزامات من الدول الغنية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، بأنها ترحب بإنشاء“ألتيرا” وأهدافه المالية. وقالت خلال عرض تقديمي في“كوب 28”:“أريد حقاً أن أشيد بدولة الإمارات على إنشاء صندوق ألتيرا بقيمة 30 مليار دولار، مع رؤية تستهدف توسيع نطاقه”.

فيما يتعلق بإطلاق الصندوق، قالت الإمارات إن إنشاءه يستهدف توسعه لجمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. سيركز الصندوق الاستثماري على الأسواق الخاصة، مثل البنية التحتية والأسهم الخاصة والديون الخاصة ورأس المال الجريء.

الأسواق الخاصة

قال كولتر من شركة“تي بي جي” إن أسواق الأسهم العامة“تبالغ في التقييم بشكل كبير” للأصول الخضراء مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، لكن هذا“ليس المجال المناسب لتمويل مبادرات التغيرات المناخية. فالكثير من الابتكارات المناخية تُتداول أسهمها في الأسواق الخاصة”.

يُعد صندوق“ألتيرا” شكلاً من أشكال ما يُسمى التمويل المختلط، والذي من المفترض أن يجمع ما بين التمويل العام والخاص لمشاريع المناخ في الأسواق الناشئة. ولجذب رأس المال الخاص، يتعين على أسواق الأسهم العامة أن تقدم شكلاً من أشكال آلية إزالة المخاطر، مثل تحمّل الخسائر الأولية أو تقديم ضمانات.

استهدف تصميم الصندوق أن يكون بشقين. يتمثل الشق الأول في“ألتيرا أكسيلريشن” (Alterra Acceleration)– الذي يتيح تخصيص استثمارات بـ25 مليار دولار، وهو بمثابة مستثمر رئيسي أو مشارك في استراتيجيات المناخ. وخصص هذا الشق بالفعل مبلغ 4.75 مليار دولار لدعم الصناديق في مراحل تأسيسها الأولى والتي تديرها شركات“بلاك روك” و”بروكفيلد” و”تي بي جي”.

قال ديفيد جيوردانو، الرئيس العالمي للبنية التحتية المناخية وكبير مسؤولي الاستثمار لرأس المال الانتقالي في“بلاك روك”، خلال مقابلة:“الجانب التحفيزي هنا هو الحصول على مثل هذا الالتزام العام الضخم. في ظل وجود صندوق“ألتيرا” كصندوق استثمار في الأسهم، فإنه سيسهل أيضاً إصدار الديون، ويمنح الثقة للاعبين الصناعيين في الاقتصادات الناشئة بأن هناك رأسمال متاحاً لتمويل عملية التحول”.

بنية تمويل العالم النامي

حضر الرئيس التنفيذي لشركة“بلاك روك”، لاري فينك، الذي اعتبر التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون واحداً من خمسة“عوامل مؤثرة كبرى تعمّ الأسواق والاقتصادات”، حفل إطلاق“ألتيرا” في دبي، مع كولتر من“تي بي جي”. قال فينك خلال قمة“كوب 28” إن هناك حاجة إلى إعادة تفكير جوهرية في“بنية تمويل العالم النامي”، ووصفها بأنها“أمر حتمي، وليست مجرد خيار”.

لن يخضع الشق البالغة قيمته 25 مليار دولار من صندوق“ألتيرا” لأي حد أقصى للعائدات، لكن كولتر قال إن الحجم الهائل للتخصيص سيساعد في خفض تكاليف مشاريع التكنولوجيا النظيفة، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الخارجيين.

قال فينك:“رأس المال هذا سوف يزيل الكربون من جميع أنحاء العالم، وسيدفع التقنيات الخضراء إلى أدنى مستوى لمنحنى التكلفة حتى يمكن نشرها بفعالية” بتكلفة أقل في الأسواق الناشئة”.

أما الشق الثاني من الصندوق الجديد الذي أطلقته الإمارات فهو“ألتيرا ترانسفورميشن” (Alterra Transformation)، ويمثل المبلغ المتبقي البالغ 5 مليارات دولار، والذي وافقت الإمارات على تحديد سقف لعوائده وإعادة توزيعه. ستساعد هذه الأموال، التي خُصص 1.75 مليار دولار منها لشركات“بلاك روك” و”تي بي جي” و”بروكفيلد”، في توجيه التمويلات إلى الأسواق النامية التي تعاني وطأة تغير المناخ.

قال متحدث باسم“بروكفيلد”، التي ستتلقى إجمالي 3 مليارات دولار من صندوق“ألتيرا”، بما في ذلك مليار دولار لـ”صندوق التحول التحفيزي الجديد” (Catalytic Transition Fund)، إن قرار الإمارات بتحديد سقف لعوائدها سيساعد على“حشد” استثمارات القطاع الخاص التي لم تكن متاحة لولا التمويل الانتقالي في الأسواق الناشئة.





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