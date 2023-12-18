2.9 تريليون دولار قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص في الصين إلى 20.61 تريليون يوان، أي نحو 2.9 تريليون دولار، حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وقالت الجمعية الصينية لإدارة الأصول، إن الرقم ارتفع مقارنة مع 20.59 تريليون يوان قبل شهر واحد.
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وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة للقطاع الخاص 153698 صندوقا حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث هناك 21699 مؤسسة تدير هذه الصناديق.
وتأسست الجمعية في عام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في البلاد.
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