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2.9 تريليون دولار قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص في الصين

12/18/2023 3:00:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص في الصين إلى 20.61 تريليون يوان، أي نحو 2.9 تريليون دولار، حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وقالت الجمعية الصينية لإدارة الأصول، إن الرقم ارتفع مقارنة مع 20.59 تريليون يوان قبل شهر واحد.

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وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة للقطاع الخاص 153698 صندوقا حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث هناك 21699 مؤسسة تدير هذه الصناديق.

وتأسست الجمعية في عام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في البلاد.

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