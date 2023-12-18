المركزي التركي يحث الأجانب على الاستثمار بسندات الليرة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، إن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، ودعت الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية بالعائدات المواتية الحالية.

أوضحت أركان، في مقابلة مع صحيفة حرييت اليومية يوم السبت، إن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلك، لكن التضخم لن يصل إلى خانة الآحاد قبل 2026. رفع البنك المركزي سعر الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية إلى 40% منذ تعيين أركان في يونيو.

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تجنب المستثمرون الأجانب السندات المقومة بالليرة خلال معظم العقد السابق، إذ فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية غير التقليدية التي تهدف إلى تثبيط بيع الليرة على المكشوف. بدأ وزير المالية محمد شيمشك وأركان، اللذان تم تعيينهما هذا العام، في إصلاح تلك السياسات، وإلغاء القواعد التنظيمية تدريجياً ورفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.

توقيت مناسب

أضافت أركان للصحيفة:“في هذا الوقت من العام المقبل، سنكون في بيئة أكثر اعتدالاً من حيث التضخم والتشديد النقدي.. أنصح المستثمرين الأجانب باقتناص الفرصة الآن.. لأن العوائد ستكون أقل بعد هذا الوقت”.

وألمحت محافظة البنك المركزي التركي إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الحكومية في الأسابيع الأربعة الماضية، خاصة من الولايات المتحدة. وأضافت:“لا نريد أن يستثمر الأجانب من خلال عقود المبادلة لأنها ليس لها أي تأثير على الاحتياطيات”.

لجنة السياسة النقدية قالت الشهر الماضي إن دورة التشديد النقدي ستتباطأ، على أن تنتهي خلال فترة زمنية قصيرة. وأوضحت أركان أن زيادات أسعار المنتجات تراجعت، بما في ذلك السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت في مجالات مثل النقل والمواد الغذائية.

تضخم لصيق بالعقارات التركية

بلغ معدل التضخم السنوي 62% في نهاية نوفمبر. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 65%، و36% في نهاية العام المقبل.

أشارت أركان إلى أن التضخم في التعليم والإيجارات لا يزال مرتفعاً، كما يؤثر نقص العرض على آلية التسعير في الإسكان، مشيرةً إلى أنها تشعر أيضاً بتأثير الإيجارات المرتفعة في إسطنبول. أمضت المحافظة عقدين في الولايات المتحدة بمناصب تنفيذية في البنوك الكبرى بما في ذلك“غولدمان ساكس”. وقالت:“لماذا إسطنبول أغلى من مانهاتن؟.. لم نتمكن من العثور على مكان مناسب في إسطنبول، فهي مكلفة للغاية. لذا أقمنا في منزل والديّ ونعيش فيه”.



