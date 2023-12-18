الصين تحلق بطائرة الركاب سي 919 محلية الصنع فوق هونج كونج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عرضت الصين أوراق اعتمادها في تصنيع الطائرات من خلال التحليق فوق ميناء فيكتوريا في هونج كونج بطائرة ركاب محلية الصنع مصممة لمنافسة طائرات“إيرباص” و”بوينج” الضيقة البدن.
حلقت شركة“كوميرشال إيركرافت كورب أوف تشاينا”، الاسم الرسمي لشركة صناعة الطائرات“كوماك” (Comac)، بطائرتها“سي 919” حول الميناء مرتين صباح أمس السبت، على ارتفاع منخفض يصل إلى 700 قدم (213 متراً)، وفقاً لبيانات موقع“فلايت رادار 24”.
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وكانت آخر طائرة رئيسية جديدة تحلق على ارتفاع منخفض قرب ميناء فيكتوريا طائرة“إيرباص” من طراز“إيه 380” في عام 2007.
تقول“كوماك” إنها تلقت 1061 طلباً لشراء طائرتها“سي919”. وتعمل ثلاث منها فقط تجارياً حتى الآن في رحلات داخلية بالصين.
كما عرضت الشركة التي تديرها الدولة طائراتها الأصغر“إيه آر جيه-21” في هونغ كونغ خلال الأسبوع الماضي.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615488
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