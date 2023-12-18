Monday, 18 December 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تحلق بطائرة الركاب سي 919 محلية الصنع فوق هونج كونج

12/18/2023 3:00:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عرضت الصين أوراق اعتمادها في تصنيع الطائرات من خلال التحليق فوق ميناء فيكتوريا في هونج كونج بطائرة ركاب محلية الصنع مصممة لمنافسة طائرات“إيرباص” و”بوينج” الضيقة البدن.

حلقت شركة“كوميرشال إيركرافت كورب أوف تشاينا”، الاسم الرسمي لشركة صناعة الطائرات“كوماك” (Comac)، بطائرتها“سي 919” حول الميناء مرتين صباح أمس السبت، على ارتفاع منخفض يصل إلى 700 قدم (213 متراً)، وفقاً لبيانات موقع“فلايت رادار 24”.

موضوعات متعلقة أسعار“رولكس” المستعملة تستفيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط الغلاء المستعر .. أسعار التلفزيونات الجديدة أرخص من أي وقت مضى بينها موديلات لدودج وكرايسلر .. سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

وكانت آخر طائرة رئيسية جديدة تحلق على ارتفاع منخفض قرب ميناء فيكتوريا طائرة“إيرباص” من طراز“إيه 380” في عام 2007.

تقول“كوماك” إنها تلقت 1061 طلباً لشراء طائرتها“سي919”. وتعمل ثلاث منها فقط تجارياً حتى الآن في رحلات داخلية بالصين.

كما عرضت الشركة التي تديرها الدولة طائراتها الأصغر“إيه آر جيه-21” في هونغ كونغ خلال الأسبوع الماضي.


المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث