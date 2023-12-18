الصين تحلق بطائرة الركاب سي 919 محلية الصنع فوق هونج كونج

MENAFN - Al-Borsa News) عرضت الصين أوراق اعتمادها في تصنيع الطائرات من خلال التحليق فوق ميناء فيكتوريا في هونج كونج بطائرة ركاب محلية الصنع مصممة لمنافسة طائرات“إيرباص” و”بوينج” الضيقة البدن.

حلقت شركة“كوميرشال إيركرافت كورب أوف تشاينا”، الاسم الرسمي لشركة صناعة الطائرات“كوماك” (Comac)، بطائرتها“سي 919” حول الميناء مرتين صباح أمس السبت، على ارتفاع منخفض يصل إلى 700 قدم (213 متراً)، وفقاً لبيانات موقع“فلايت رادار 24”.

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وكانت آخر طائرة رئيسية جديدة تحلق على ارتفاع منخفض قرب ميناء فيكتوريا طائرة“إيرباص” من طراز“إيه 380” في عام 2007.

تقول“كوماك” إنها تلقت 1061 طلباً لشراء طائرتها“سي919”. وتعمل ثلاث منها فقط تجارياً حتى الآن في رحلات داخلية بالصين.

كما عرضت الشركة التي تديرها الدولة طائراتها الأصغر“إيه آر جيه-21” في هونغ كونغ خلال الأسبوع الماضي.





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