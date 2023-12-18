31 مليار جنيه لتنفيذ 55 ألف وحدة ضمن سكن كل المصريين فى أكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين – محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب – ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث شدد الوزير، على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، بجانب تكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.
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وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة. اقرأ أيضا: وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات“سكن كل المصريين” في“القاهرة الجديدة”
وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بالمدينة إلى 16.2 ألف وحدة سكنية، كما يجري تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بخلاف الـ55 ألف وحدة الجديدة التي بدأ تنفيذها، ليصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار إلى 90 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد من المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنو المدينة مستقبلا، والتي تشمل مدارس وحضانات، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية.
ولفت إلى أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدينة، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ 25 مبنى خدميا منها ناد اجتماعي على مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بالقطاع أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60%.
وتجاوزت الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأة مدينة أكتوبر الجديدة حتى الآن 19 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، فضلا عن قيمة 11.5 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات.
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