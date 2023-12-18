31 مليار جنيه لتنفيذ 55 ألف وحدة ضمن سكن كل المصريين فى أكتوبر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين – محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب – ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث شدد الوزير، على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، بجانب تكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.

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وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بالمدينة إلى 16.2 ألف وحدة سكنية، كما يجري تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بخلاف الـ55 ألف وحدة الجديدة التي بدأ تنفيذها، ليصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار إلى 90 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد من المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنو المدينة مستقبلا، والتي تشمل مدارس وحضانات، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية.

ولفت إلى أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدينة، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ 25 مبنى خدميا منها ناد اجتماعي على مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بالقطاع أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60%؜.

وتجاوزت الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأة مدينة أكتوبر الجديدة حتى الآن 19 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، فضلا عن قيمة 11.5 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات.