ما أثر خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على أموالك؟

MENAFN - Al-Borsa News) قدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أوضح إشارة حتى الآن على اقتراب مرحلة خفض أسعار الفائدة.

خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، قال رئيس البنك المركزي جيروم بأول إنه يركز حالياً على تحديد وقت خفض أسعار الفائدة المعيارية في 2024. وقد أطلق هذا التصريح موجة صعود في مختلف فئات الأصول، وسط ارتفاع أسعار الأسهم عالمياً وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات دون مستوى 4% للمرة الأولى منذ أغسطس.

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يراهن المستثمرون الآن على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 6 مرات في عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، أي ضعف ما خطط له البنك المركزي. وطبعاً، قال باول أيضاً إن مسؤولي السياسة النقدية قد يعودون إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في حال عودة ضغوط زيادة الأسعار.

في ما يلي كل ما تحتاجه لمعرفة تأثير ذلك على أموالك: هل تتأثر استثماراتك؟

بعد خطاب باول مباشرة، ارتفعت كل الأسواق، من الأسهم العالمية وصولاً إلى سندات الشركات، مسجلة أفضل أداء لها خلال اجتماع“الاحتياطي الفيدرالي” منذ 15 عاماً.

يُعتبر خفض أسعار الفائدة بشكل عام عاملاً إيجابياً يحفز أسعار الأسهم، لا سيما أسهم النمو التي تكتسب قيمتها من قدرة الشركات على تحقيق أرباح في المستقبل. ويدعم ذلك أيضاً ما يُسمى بالأصول الخطرة، ومن بينها أسهم التكنولوجيا منخفضة الجودة والسندات مرتفعة العوائد.

قال مات مالي، رئيس استراتيجية السوق في شركة“ميلر تاباك+” (+Miller Tabak):“أعطى تصريح الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر للمستثمرين حتى يقبلوا على شراء الأصول الخطرة بكثافة عالية، مع افتراض أن هذا التصريح لا يشير إلى قلق البنك المركزي من ركود الاقتصاد”.

تستفيد الأصول في مختلف أنحاء العالم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقال شاماث دي سيلفا، مدير صناديق الاستثمار في شركة“بيتا شيرز هولدينغز” (BetaShares Holdings) في سيدني:“مع التحول في السياسة النقدية، تتأثر أسواق الأسهم والدولار الأميركي بما ينعكس إيجابياً على أسعار الأسهم في آسيا. وربما تستثني اليابان من ذلك إذ يتعين عليها التعامل مع قوة الين”.

ماذا عن تقسيم محفظة الاستثمار بمعدل 60/40؟

شهدت الطريقة الكلاسيكية في تقسيم محفظة الاستثمار إلى 60% للأسهم و40% للسندات، فترة عصيبة في الآونة الأخيرة، غير أنها قد تحقق نجاحاً في الفترة الراهنة.

على مدى عقود، ضمنت هذه الطريقة في تقسيم المحافظ عوائد قوية بعد حساب تأثير المخاطر. واستندت إلى فكرة أن الأسهم تحقق نمواً للمحفظة وأن السندات تضمن لها استقراراً نسبياً، وذلك على افتراض أن هاتين الفئتين من الأصول لا ترتبطان فيما بينهما ارتباطاً قوياً.

غير أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أفسد عمل هذه الاستراتيجية. فقد انخفضت أسعار الأسهم والسندات معاً في العام الماضي، وهبطت قيمة محافظ الاستثمار التي اعتمدت تقسيم 60/40 بنسبة 17%، مسجلة أسوأ أداء لها منذ 2008. بل إن بعض الباحثين وجدوا أن محافظ الاستثمار التي تضم أسهماً فقط استطاعت مع مرور الزمن أن تتجاوز في أدائها المحافظ المختلطة من حيث الأرباح التي حققتها والمحافظة على قيمة رأس المال.

يُرجّح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الفيدرالية في العام المقبل، إلى ارتفاع أسعار الأسهم وتراجع عوائد السندات. ومع ذلك، فإن أموراً كثيرة تعتمد على السبب وراء خفض أسعار الفائدة. فإذا حدث ذلك بسبب ركود الاقتصاد، سوف تتعقد الأمور. أما إذا كان خفض الفائدة يستند إلى ضرورة مكافحة التضخم حتى يعود إلى مستوى طبيعي، وقيادة الاقتصاد إلى تحقيق هبوط سلس، فمن الحكمة أن يبدأ المستثمرون الاستثمار في السندات من الآن، وذلك بحسب إليوت ببر، مدير الضرائب والتخطيط المالي في شركة“نورث بروك فايننشال” (Northbrook Financial) في بالتيمور.

ما تأثير ذلك على المدخرات النقدية؟

شهدت العوائد على ادخار النقود فترة مزدهرة مع تجاوز سعر الفائدة مستوى 4% في كثير من حسابات التوفير مرتفعة العائد في الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، سجلت أستراليا أعلى سعر للفائدة على الادخار بلغ نحو 5.7%، وفي نيوزيلاندا تجاوز سعر الفائدة مستوى 6% على الودائع لأجل سنة واحدة.

غير أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نهاية هذا العصر الذهبي، مع اتجاه البنوك إلى تغيير أسعار العائد بالتوازي مع أسعار الفائدة المعيارية. ومع ذلك فقد تؤدي المنافسة بين البنوك على جذب الودائع، إلى منعها من خفض أسعار الفائدة بسرعة بالغة.

عندما نتحدث عن أسعار الصرف، فإن ذلك يعتمد على العملة، إذ إن الأوضاع الحالية ليست في صالح الدولار الأميركي. فقد ارتفعت كل العملات في مجموعة العشر الرئيسية أمام الدولار يوم الأربعاء، واستمرار ذلك في اليوم التالي في آسيا.

ارتفعت عملة اليابان إلى مستوى لم تشهده منذ أغسطس، وحققت زيادة أخرى في قيمتها في بداية تعاملات الخميس. وارتفعت قيمة كل من الوون الكوري الجنوبي والرينغيت الماليزي بنسبة تجاوزت 1% أمام العملة الخضراء في إشارة إلى صعود عملات الأسواق الناشئة.

ماذا يحدث لأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان؟

ربما يلتقط الراغبون في شراء المنازل أنفاسهم أخيراً في عام 2024. فأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري تتراجع عادة بالتوازي مع خفض الفائدة الفيدرالية، مما قد يساعد على تخفيف أزمة ارتفاع أسعار المنازل والتي تجاوزت القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم.

فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي إلى أقل مستوى منذ يوليو، حيث وصل سعر الفائدة الثابتة حالياً إلى 7.07% على قروض الرهن لأجل 30 عاماً.

يُرجح أن تنخفض كذلك تكاليف استخدام بطاقات الائتمان في ضوء استخدام جهات الإصدار عادة سعر الفائدة الرئيسي عند الاحتياطي الفيدرالي أساساً لتحديد سعر فائدة البطاقات مع علاوة إضافية. وقد يساعد ذلك المستهلكين الذين يعانون بسبب أعباء الديون.

كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم؟

ترتفع جاذبية الأصول المقومة بالدولار الأميركي مع زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى درجة أنها تمتص السيولة النقدية من الأسواق الأخرى متسببة في انخفاض قيمة عملاتها. واضطرت بعض الدول إلى الدفاع عن عملاتها في مواجهة قوة العملة الخضراء، فعززت الضغوط التضخمية وواجهت صعوبة أكبر في سداد الديون التي أصدرتها بالدولار. غير أن هذه الأوضاع قد تتحول إلى الناحية العكسية مع تغيير بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

بعض البنوك المركزية والسلطات النقدية الأخرى قد تتحرك مع الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه ذاته وبنفس الوتيرة، بما في ذلك هونغ كونغ التي تربط عملتها بالدولار الأميركي.

غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت يوم الخميس إن صناع السياسة النقدية لا ينبغي أن يتغافلوا عن محاربة التضخم في الوقت الراهن، فيما يلاحظ نظيرها في“بنك إنجلترا” أندرو بيلي، أن معركة ترويض أسعار المستهلك لم تنته بعد.





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