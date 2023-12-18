إيجيترانس تؤسس شركة جديدة في السعودية برأسمال 10 ملايين ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة بالسعودية قبل نهاية الربع الأول من 2024.
وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة بالشراكة مع مجموعة روابط للاستثمار السعودية بحيث يكون لكل شريك حصة متساوية نسبتها 50% من إجمالي رأس المال الذي سيبلغ 10 ملايين ريال.
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وأضافت أنه تقرر تأسيس الشركة برأسمال أولي يبلغ 500 ألف ريال سعودي.
كشفت شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، عن حصولها على عقد الخدمات اللوجستية لمشروع مزرعة الرياح EGYPT AMUMENT بطاقة إجمالية 500 ميغاوات.
وأوضحت الشركة أن العقد بالتعاون مع شركتي KPI GOBAL LOGISTICS LTD, WE HONGKONG) GLOBAL LOGISTICS LIMITED.
وأضافت أن العقد يتضمن نقل وتخزين 77 برج و500 ألف طن نولوني بقيمة إجمالية 124 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه من المتوقع بدء المشروع نهاية الشهر الجاري، على أن تستمر أعمال التنفيذ لعام.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، القيمة العادلة الخاصة بالشركة، وكذلك بشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار -محل الاستحواذ، كما صدقت على عامل المبادلة للاستحواذ.
واعتمد مجلس الإدارة إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على 2.99 مليون سهم من شركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار، والتي تمثل نسبة 99.9% من أسهم رأس مال الشركة.
وأوضحت الشركة أن الاستحواذ بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليها بعدد 67.11 مليون سهم من أسهم رأس مال إيجيترانس عن طريق زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة.
واعتمدت العمومية معامل المبادلة بواقع سهم من أسهم رأس مال إيجيترانس مقابل 0.0447 سهم من أسهم الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار محل الاستحواذ.
ووافقت العمومية على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 156.06 مليون جنيه إلى 224.94 مليون جنيه بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.59 للسهم مع تخصيص عدد 67.11 مليون من أسهم الزيادة لمساهمي الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار، وعدد 1.774 مليون سهم من أسهم الزيادة لبنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 156.06 مليون جنيه إلى 224.94 مليون جنيه، بزيادة قدرها 68.88 مليون بالقيمة الاسمية جنيه، وقيمة عادلة قدرها 2.59 جنيه للسهم.
والزيادة مقسمة ما بين 67.11 مليون سهم لمساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار تنفيذاً للمبادلة، و1.77 مليون سهم تخصص لأسهم بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية بالقيمة العادلة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة، على أن يتم ترحيل الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية إلى حساب احتياطي علاوة الإصدار.
وارتفعت أرباح شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس” بنسبة 80% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 25.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 86.6 مليون جنيه، مقابل 94.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، توزيع كوبون نقدي بواقع 13 قرشاً للسهم على أن يصرف في 10 مايو المقبل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.
واعتمدت العمومية استبعاد الديون التي سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلق حساب تلك الديون في حساب المخصصات التي تم تكوينها.
وكان وافق مجلس إدارة شركة إيجيترانس، على تنفيذ الاستحواذ على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار“نوسكو”.
وتعد“نوسكو” من الشركات الرائدة في مجال النقل وخصوصا النقل البري والنقل المتخصص للمشروعات الضخمة.
وجاء الاستحواذ بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر وأنه يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأعمال شركة ايجيترانس.
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