إيجيترانس تؤسس شركة جديدة في السعودية برأسمال 10 ملايين ريال

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة بالسعودية قبل نهاية الربع الأول من 2024.

وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة بالشراكة مع مجموعة روابط للاستثمار السعودية بحيث يكون لكل شريك حصة متساوية نسبتها 50% من إجمالي رأس المال الذي سيبلغ 10 ملايين ريال.

موضوعاتأرباح“أوراسكوم للاستثمار” ترتفع 59% خلال 9 أشهر اتفاق مبدئى لاكتتاب ((الإمارات العالمية)) فى زيادة رأسمال“مصر للألومنيوم” توقعات بتحسن أداء البورصة خلال أسبوع الفائدة

وأضافت أنه تقرر تأسيس الشركة برأسمال أولي يبلغ 500 ألف ريال سعودي.

كشفت شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، عن حصولها على عقد الخدمات اللوجستية لمشروع مزرعة الرياح EGYPT AMUMENT بطاقة إجمالية 500 ميغاوات.

وأوضحت الشركة أن العقد بالتعاون مع شركتي KPI GOBAL LOGISTICS LTD, WE HONGKONG) GLOBAL LOGISTICS LIMITED.

وأضافت أن العقد يتضمن نقل وتخزين 77 برج و500 ألف طن نولوني بقيمة إجمالية 124 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع بدء المشروع نهاية الشهر الجاري، على أن تستمر أعمال التنفيذ لعام.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، القيمة العادلة الخاصة بالشركة، وكذلك بشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار -محل الاستحواذ، كما صدقت على عامل المبادلة للاستحواذ.

واعتمد مجلس الإدارة إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على 2.99 مليون سهم من شركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار، والتي تمثل نسبة 99.9% من أسهم رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة أن الاستحواذ بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليها بعدد 67.11 مليون سهم من أسهم رأس مال إيجيترانس عن طريق زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة.

واعتمدت العمومية معامل المبادلة بواقع سهم من أسهم رأس مال إيجيترانس مقابل 0.0447 سهم من أسهم الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار محل الاستحواذ.

ووافقت العمومية على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 156.06 مليون جنيه إلى 224.94 مليون جنيه بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.59 للسهم مع تخصيص عدد 67.11 مليون من أسهم الزيادة لمساهمي الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار، وعدد 1.774 مليون سهم من أسهم الزيادة لبنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 156.06 مليون جنيه إلى 224.94 مليون جنيه، بزيادة قدرها 68.88 مليون بالقيمة الاسمية جنيه، وقيمة عادلة قدرها 2.59 جنيه للسهم.

والزيادة مقسمة ما بين 67.11 مليون سهم لمساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار تنفيذاً للمبادلة، و1.77 مليون سهم تخصص لأسهم بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية بالقيمة العادلة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة، على أن يتم ترحيل الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية إلى حساب احتياطي علاوة الإصدار.

وارتفعت أرباح شركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس” بنسبة 80% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 25.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 86.6 مليون جنيه، مقابل 94.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لخدمات النقل“إيجيترانس”، توزيع كوبون نقدي بواقع 13 قرشاً للسهم على أن يصرف في 10 مايو المقبل.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.

واعتمدت العمومية استبعاد الديون التي سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلق حساب تلك الديون في حساب المخصصات التي تم تكوينها.

وكان وافق مجلس إدارة شركة إيجيترانس، على تنفيذ الاستحواذ على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار“نوسكو”.

وتعد“نوسكو” من الشركات الرائدة في مجال النقل وخصوصا النقل البري والنقل المتخصص للمشروعات الضخمة.

وجاء الاستحواذ بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر وأنه يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأعمال شركة ايجيترانس.