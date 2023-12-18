إيجيترانس تخترق السوق السعودي بالشراكة مع روابط للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت شركة إيجيترانس المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة، مع روابط للاستثمارالسعودية على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة بحيث تكون للشركتين حصة متساوية نسبتها 50% في إجمالي رأس مال الشركة الجديدة والذي سيصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
ووفقًا للبيان، سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة قبل نهاية الربع الأول من 2024 برأس مال أولّي قدره 500,000 ريال سعودي.
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يقع المقر الرئيسي للشركة الجديدة في العاصمة الرياض، وسوف تتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة استنادًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ايجيترانس في مجال لوجستيات قطاعي البترول والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة.
تستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية قيام الشركة الناشئة بتقديم خدماتها المتعددة لمشروعات الطاقة المتجددة العملاقة التي من المقرر إقامتها في السعودية خلال عام 2025 في إطار رؤية المملكة 2030.
بالإضافة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، خاصة مع نمو مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بالمنطقة. تستفيد الشركة الجديدة من التنوع التجاري وقاعدة الأصول والشراكات الدولية ومحفظة الأراضي الكبيرة التي تتمتع بها شركة روابط للاستثمار في السعودية، والتي تسعى لتوسيع عملياتها وتحسين قدراتها اللوجستية في البلاد.
ومن جانبها قالت عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة ايجيترانس، إن الشركة ملتزمة منذ فترة طويلة منهجًا استراتيجيًا للتوسع السوقي، بهدف استغلال فرص النمو المتاحة ليس فقط في السوق المصري ولكن على نطاق إقليمي ودولي، ونفذت في إطار هذا المنهج الاستراتيجي العديد من المبادرات الهامة التي كان آخرها استحواذنا على شركة نوسكو، التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل في مصر، وهو ما يبرز التزامنا بالنمو والتوسع داخليًا وخارجيًا.
وأكدت على أهمية التعاون الهام مع روابط للاستثمار، وهي شركة استثمارات سعودية ديناميكية، بهدف تأسيس شركة رائدة في المملكة تتخصص في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية لمزارع الرياح وحلول النقل المتخصص الأخرى، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة.
وقالت إنّ التعاون يستند لأهداف المشتركة، حيث يسعى لاستغلال إمكانيات السوق السعودي الصاعد بقوة، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق إقليمي واعد لمقدمي الخدمات اللوجستية في المنطقة، إذ يشير المحللون إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في البلاد تصل إلى 240 مليار دولار، مع وجود سوق يصل حجمه إلى 1.8 مليار دولار للشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية.
ويشهد قطاع اللوجستيات في المملكة إمكانات نمو كبيرة نتيجة التنوع الاقتصادي في البلاد، وزيادة الأنشطة التجارية، ونمو مشروعات البنية التحتية العملاقة، والمبادرات الحكومية التي تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا للوجستيات يتمتع بقدرات هائلة”.
وأضاف منصور المبطي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط للاستثمار، إن الشركة تتطلع لنتائج الشراكة الاستراتيجية الهامة مع شركة ايجيترانس، وأنّ الرؤية الاستراتيجية لشركتنا تتوافق مع المرحلة التحوّلية الهامة في تاريخ المملكة والتي تعكس نقلة متكاملة وغير مسبوقة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث تسعى للاستفادة من الأصول الممتازة والمتنوعة لشركتنا في تأسيس إمكانيات لوجستية متقدمة بالسوق السعودي.
وقال إنّ الشراكة القائمة على قيم وأهداف مشتركة، وعلى السعي المشترك لتحقيق النجاح، ستمكننا من تحقيق التوسع والتقدم المستدام في السوق السعودي، حيث تمثل الشركة الجديدة خطوة هامة في مسيرة النمو للشركتين من خلال الدمج بين كفاءة وتميز ايجيترانس في قطاع اللوجستيات وخدمات النقل المتخصص، مع الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة روابط للاستثمار، سعيًا منا للاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع الخدمات اللوجستية السعودي.
وتستند الشركة الجديدة بصورة استراتيجية للمكانة السوقية الريادية التي تتمتع بها ايجيترانس في سوق اللوجستيات المصري على مدى 50 عامًا، من خلال ما تقدمه من خدمات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المشروعات.
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