إيجيترانس تخترق السوق السعودي بالشراكة مع روابط للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت شركة إيجيترانس المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة، مع روابط للاستثمارالسعودية على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة بحيث تكون للشركتين حصة متساوية نسبتها 50% في إجمالي رأس مال الشركة الجديدة والذي سيصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.

ووفقًا للبيان، سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة قبل نهاية الربع الأول من 2024 برأس مال أولّي قدره 500,000 ريال سعودي.

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يقع المقر الرئيسي للشركة الجديدة في العاصمة الرياض، وسوف تتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة استنادًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ايجيترانس في مجال لوجستيات قطاعي البترول والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة.

تستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية قيام الشركة الناشئة بتقديم خدماتها المتعددة لمشروعات الطاقة المتجددة العملاقة التي من المقرر إقامتها في السعودية خلال عام 2025 في إطار رؤية المملكة 2030.

بالإضافة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، خاصة مع نمو مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بالمنطقة. تستفيد الشركة الجديدة من التنوع التجاري وقاعدة الأصول والشراكات الدولية ومحفظة الأراضي الكبيرة التي تتمتع بها شركة روابط للاستثمار في السعودية، والتي تسعى لتوسيع عملياتها وتحسين قدراتها اللوجستية في البلاد.

ومن جانبها قالت عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة ايجيترانس، إن الشركة ملتزمة منذ فترة طويلة منهجًا استراتيجيًا للتوسع السوقي، بهدف استغلال فرص النمو المتاحة ليس فقط في السوق المصري ولكن على نطاق إقليمي ودولي، ونفذت في إطار هذا المنهج الاستراتيجي العديد من المبادرات الهامة التي كان آخرها استحواذنا على شركة نوسكو، التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل في مصر، وهو ما يبرز التزامنا بالنمو والتوسع داخليًا وخارجيًا.

وأكدت على أهمية التعاون الهام مع روابط للاستثمار، وهي شركة استثمارات سعودية ديناميكية، بهدف تأسيس شركة رائدة في المملكة تتخصص في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية لمزارع الرياح وحلول النقل المتخصص الأخرى، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة.

وقالت إنّ التعاون يستند لأهداف المشتركة، حيث يسعى لاستغلال إمكانيات السوق السعودي الصاعد بقوة، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق إقليمي واعد لمقدمي الخدمات اللوجستية في المنطقة، إذ يشير المحللون إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في البلاد تصل إلى 240 مليار دولار، مع وجود سوق يصل حجمه إلى 1.8 مليار دولار للشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية.

ويشهد قطاع اللوجستيات في المملكة إمكانات نمو كبيرة نتيجة التنوع الاقتصادي في البلاد، وزيادة الأنشطة التجارية، ونمو مشروعات البنية التحتية العملاقة، والمبادرات الحكومية التي تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا للوجستيات يتمتع بقدرات هائلة”.

وأضاف منصور المبطي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط للاستثمار، إن الشركة تتطلع لنتائج الشراكة الاستراتيجية الهامة مع شركة ايجيترانس، وأنّ الرؤية الاستراتيجية لشركتنا تتوافق مع المرحلة التحوّلية الهامة في تاريخ المملكة والتي تعكس نقلة متكاملة وغير مسبوقة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث تسعى للاستفادة من الأصول الممتازة والمتنوعة لشركتنا في تأسيس إمكانيات لوجستية متقدمة بالسوق السعودي.

وقال إنّ الشراكة القائمة على قيم وأهداف مشتركة، وعلى السعي المشترك لتحقيق النجاح، ستمكننا من تحقيق التوسع والتقدم المستدام في السوق السعودي، حيث تمثل الشركة الجديدة خطوة هامة في مسيرة النمو للشركتين من خلال الدمج بين كفاءة وتميز ايجيترانس في قطاع اللوجستيات وخدمات النقل المتخصص، مع الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة روابط للاستثمار، سعيًا منا للاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع الخدمات اللوجستية السعودي.

وتستند الشركة الجديدة بصورة استراتيجية للمكانة السوقية الريادية التي تتمتع بها ايجيترانس في سوق اللوجستيات المصري على مدى 50 عامًا، من خلال ما تقدمه من خدمات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المشروعات.