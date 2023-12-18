Monday, 18 December 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جازبروم تعتزم نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

12/18/2023 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستنقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد وهي كمية مساوية لما تم نقله في الأيام القليلة الماضية.


موضوعات متعلقة أسعار“رولكس” المستعملة تستفيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط الغلاء المستعر .. أسعار التلفزيونات الجديدة أرخص من أي وقت مضى بينها موديلات لدودج وكرايسلر .. سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

MENAFN18122023000202011048ID1107615483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث