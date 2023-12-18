عمومية جلاكسو سميثكلاين تُقر إبرام عقد قرض مع شركتين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين، إبرام عقد قرض مع كل من شركة سميث كلاين بيتشام إيجيبت، وشركة مودرن فارما للتجارة.
وأوضحت الشركة، أن الحد الأقصى لقيمة عقد القرض يبلغ 600 مليون جنيه لكل شركة.
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وتراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 35%، لتصل إلى 46.7 مليون جنيه، مقابل 71.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة من 2022.
وارتفعت صافي مبيعات الشركة بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 1.57 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل 956.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وهبط مجمل ربح“جلاكسو سميثكلاين” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي لتصل إلى 383.8 مليون جنيه، مقابل 312.7 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل نصيب السهم من صافي أرباح الفترة تراجعًا ليصل إلى 0.56 جنيه، مقابل 11.02 جنيه للسهم الواحد في الفترة المقارنة.
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