عمومية جلاكسو سميثكلاين تُقر إبرام عقد قرض مع شركتين

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين، إبرام عقد قرض مع كل من شركة سميث كلاين بيتشام إيجيبت، وشركة مودرن فارما للتجارة.

وأوضحت الشركة، أن الحد الأقصى لقيمة عقد القرض يبلغ 600 مليون جنيه لكل شركة.

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وتراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 35%، لتصل إلى 46.7 مليون جنيه، مقابل 71.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة من 2022.

وارتفعت صافي مبيعات الشركة بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 1.57 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل 956.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وهبط مجمل ربح“جلاكسو سميثكلاين” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي لتصل إلى 383.8 مليون جنيه، مقابل 312.7 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجل نصيب السهم من صافي أرباح الفترة تراجعًا ليصل إلى 0.56 جنيه، مقابل 11.02 جنيه للسهم الواحد في الفترة المقارنة.