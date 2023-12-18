الضرائب: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية يعد تهرب ضريبي

MENAFN - Al-Borsa News) قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن عدم التزام الممولين بإصدار فواتير وإيصالات إلكترونية يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون.

وطالب الضباعني، الممولين الملزمين بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني بالالتزام باصدار فواتير وإيصالات إلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

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وأكد، في بيان اليوم، أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية.

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