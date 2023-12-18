بينها موديلات لدودج وكرايسلر .. سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مع بداية كل عام، تعلن شركات صناعة السيارات عن موديلاتها التي سيتوقف إنتاجها تزامنًا مع الكشف عن موديلات العام الجديد.
والقائمة الآتية هي لـ 10 سيارات ستختفي من صالات العرض ولن تكون موجودة في عام 2024، سواء تم استبدالها بموديلات أخرى جديدة أم لا.
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نجحت السيارة الرياضية الشهيرة على مدى عقدين ونصف من الزمن قبل أن تتخذ شركة صناعة السيارات قرارًا بالتقاعد.
ظهرت أودي تي تي لأول مرة كسيارة كوبيه في عام 1998 وعلى الرغم من التصميم المذهل والديكورات الداخلية الرائعة، رأى بعض النقاد أن أودي تي تي مجرد فولكس فاجن جولف جديدة.
وباعتبارها كوبيه رياضية يومية عملية، فقد كانت قيادتها ممتعة للغاية، على الرغم من أنها ليست منافسًا مناسبًا لسيارات مثل بورش 718 بوكستر.
2- أودي R8 كوبيه ومكشوفة
بعد مرور سبعة عشر عامًا، ستكون طرازات 2023 هي آخر سيارة أودي R8 ذات المحرك الوسطي والمقعدين.
تم تقديم سيارة سبايدر المكشوفة في البداية كسيارة كوبيه بمحركات ثماني الأسطوانات لعام 2008. بالطبع، هذه ليست بالضبط نفس سيارة R8 الأصلية، حيث أعادت أودي تصميم السيارة الرياضية متوسطة المحرك لموديل عام 2017.
3- شيفروليه بولت EV
تعمل شيفروليه على التخلص من أكثر سياراتها الكهربائية ميسورة التكلفة في الوقت الحالي. وقد ظهر الجيل الأول من بولت لأول مرة في عام 2016 ووصل الإصدار المحدث في عام 2022، مما يجعل السيارة الكهربائية الصغيرة أكثر جاذبية مع إعادة تصميم وتكنولوجيا جديدة.
على الرغم من أن شيفروليه تعتزم إطلاق الجيل الثاني من بولت، إلا أن العلامة التجارية لم تحدد بعد موعد إطلاق السيارة الكهربائية من الجيل التالي بالضبط.
4- سيارة شيفروليه بولت EUV
وصلت سيارة بولت EUV الأكبر حجمًا مع تحديث شيفروليه في عام 2022 وتتميز بمساحة داخلية أكبر للركاب، ومع ذلك، تم إيقافها أيضًا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت سيارة بولت الجديدة والمتوقعة في السنوات القليلة المقبلة ستشمل أيضًا EUV الأكبر حجمًا أم لا.
5- كرايسلر 300
تنخفض تشكيلة كرايسلر من سيارتين لعام 2023 (باسيفيكا و300) إلى سيارة واحدة فقط لعام 2024 مع توقف إنتاج كرايسلر 300.
وتمثل سيارة 300 هذه نهاية خط إنتاج، بعد أن ظل هذا الجيل ناجحًا لمدة 18 عامًا بعد ظهوره لأول مرة في طراز عام 2005.
للاحتفال بذكرى تشغيلها، أصدرت كرايسلر إصدارًا محدودًا من سيارة كرايسلر 300سي موديل 2023، حيث تتميز بمحرك ثماني الأسطوانات بقوة 485 حصانًا وسعة 6.4 لتر وغيرها من ميزات الأداء الفائق.
6- دودج تشارجر
تمامًا مثل أشقائها من طراز تشالنجر وكرايسلر 300، توقف دودج إنتاج تشارجر سيدان ذات الأربعة أبواب في نهاية عام 2023، أو على الأقل في شكلها الحالي.
لتعود كسيارة كهربائية بالكامل مع عدد من الإصدارات الحديثة على مر السنين، بما في ذلك الشاحن الفائق SRT Hellcat الذي يزيد عن 700 حصان.
7- دودج تشالينجر
على الرغم من أن دودج كانت تعدل من تشالنجر على مر السنين، وحسنت تصميمها الداخلي بشكل طفيف، إلا أن السيارة العضلية ذات البابين ظلت كما هي إلى حد كبير منذ ظهورها لأول مرة في عام 2008.
للأسف، توقفت شركة دودج عن إنتاج سيارة تشالنجر على مضض مع انتقال شركة صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية، وتحديداً مع وصول سيارة تشارجر دايتونا إس آر تي الجديدة.
ومع ذلك، أصدرت دودج مجموعة متنوعة من الإصدار الخاص من“Last Call”، بما في ذلك ديمون 170 المحدود بقوة 1025 حصانًا ووقت تسارع من 0 إلى 96 كم لمدة 1.7 ثانية فقط.
8- فيراري F8 تريبوتو
أنتجت فيراري نسخة أخيرة استثنائية من السيارة الخارقةF8 تريبوتو موديل 2023، وذلك قبل التوقف نهائياً عن إنتاج السيارة.
وذلك بعد طرح شقيقتها الهجينة الجديدة والتي تعتبر بديلاً لها في ظل خطط الشركة الإيطالية مستقبلاً لإنتاج سيارات كهربائية.
9- فيات 500 إكس
تعتزم شركة صناعة السيارات“فيات” وقف إنتاج السيارات الصغيرة طراز“فيات 500 إكس” في عام 2024.
وأطلقت فيات حديثا إصدارا جديدا بالكهرباء فقط من سيارتها ذات الشعبية الكبيرة في المدينة فيات 500.
10- فورد ترانزيت كونيكت
تُعد تزانزيت أصغر سيارة تجارية لدى فورد، ولكنها لن تستمر حتى عام 2024. كان لدى الشركة نسخة جديدة من تزانزيت مخطط لها باستخدام منصة مافريك، ولكن تم إلغاء هذه الخطط أيضًا.
لذا سيتعين على مشتري ترانزيت كونيكت الآن التحويل إلى ترانزيت بالحجم الكامل أو الاستفادة من شاحنة صغيرة مثل مافريك.
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