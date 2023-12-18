بينها موديلات لدودج وكرايسلر .. سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) مع بداية كل عام، تعلن شركات صناعة السيارات عن موديلاتها التي سيتوقف إنتاجها تزامنًا مع الكشف عن موديلات العام الجديد.

والقائمة الآتية هي لـ 10 سيارات ستختفي من صالات العرض ولن تكون موجودة في عام 2024، سواء تم استبدالها بموديلات أخرى جديدة أم لا.

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نجحت السيارة الرياضية الشهيرة على مدى عقدين ونصف من الزمن قبل أن تتخذ شركة صناعة السيارات قرارًا بالتقاعد.

ظهرت أودي تي تي لأول مرة كسيارة كوبيه في عام 1998 وعلى الرغم من التصميم المذهل والديكورات الداخلية الرائعة، رأى بعض النقاد أن أودي تي تي مجرد فولكس فاجن جولف جديدة.

وباعتبارها كوبيه رياضية يومية عملية، فقد كانت قيادتها ممتعة للغاية، على الرغم من أنها ليست منافسًا مناسبًا لسيارات مثل بورش 718 بوكستر.

2- أودي R8 كوبيه ومكشوفة

بعد مرور سبعة عشر عامًا، ستكون طرازات 2023 هي آخر سيارة أودي R8 ذات المحرك الوسطي والمقعدين.

تم تقديم سيارة سبايدر المكشوفة في البداية كسيارة كوبيه بمحركات ثماني الأسطوانات لعام 2008. بالطبع، هذه ليست بالضبط نفس سيارة R8 الأصلية، حيث أعادت أودي تصميم السيارة الرياضية متوسطة المحرك لموديل عام 2017.

3- شيفروليه بولت EV

تعمل شيفروليه على التخلص من أكثر سياراتها الكهربائية ميسورة التكلفة في الوقت الحالي. وقد ظهر الجيل الأول من بولت لأول مرة في عام 2016 ووصل الإصدار المحدث في عام 2022، مما يجعل السيارة الكهربائية الصغيرة أكثر جاذبية مع إعادة تصميم وتكنولوجيا جديدة.

على الرغم من أن شيفروليه تعتزم إطلاق الجيل الثاني من بولت، إلا أن العلامة التجارية لم تحدد بعد موعد إطلاق السيارة الكهربائية من الجيل التالي بالضبط.

4- سيارة شيفروليه بولت EUV

وصلت سيارة بولت EUV الأكبر حجمًا مع تحديث شيفروليه في عام 2022 وتتميز بمساحة داخلية أكبر للركاب، ومع ذلك، تم إيقافها أيضًا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت سيارة بولت الجديدة والمتوقعة في السنوات القليلة المقبلة ستشمل أيضًا EUV الأكبر حجمًا أم لا.

5- كرايسلر 300

تنخفض تشكيلة كرايسلر من سيارتين لعام 2023 (باسيفيكا و300) إلى سيارة واحدة فقط لعام 2024 مع توقف إنتاج كرايسلر 300.

وتمثل سيارة 300 هذه نهاية خط إنتاج، بعد أن ظل هذا الجيل ناجحًا لمدة 18 عامًا بعد ظهوره لأول مرة في طراز عام 2005.

للاحتفال بذكرى تشغيلها، أصدرت كرايسلر إصدارًا محدودًا من سيارة كرايسلر 300سي موديل 2023، حيث تتميز بمحرك ثماني الأسطوانات بقوة 485 حصانًا وسعة 6.4 لتر وغيرها من ميزات الأداء الفائق.

6- دودج تشارجر

تمامًا مثل أشقائها من طراز تشالنجر وكرايسلر 300، توقف دودج إنتاج تشارجر سيدان ذات الأربعة أبواب في نهاية عام 2023، أو على الأقل في شكلها الحالي.

لتعود كسيارة كهربائية بالكامل مع عدد من الإصدارات الحديثة على مر السنين، بما في ذلك الشاحن الفائق SRT Hellcat الذي يزيد عن 700 حصان.

7- دودج تشالينجر

على الرغم من أن دودج كانت تعدل من تشالنجر على مر السنين، وحسنت تصميمها الداخلي بشكل طفيف، إلا أن السيارة العضلية ذات البابين ظلت كما هي إلى حد كبير منذ ظهورها لأول مرة في عام 2008.

للأسف، توقفت شركة دودج عن إنتاج سيارة تشالنجر على مضض مع انتقال شركة صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية، وتحديداً مع وصول سيارة تشارجر دايتونا إس آر تي الجديدة.

ومع ذلك، أصدرت دودج مجموعة متنوعة من الإصدار الخاص من“Last Call”، بما في ذلك ديمون 170 المحدود بقوة 1025 حصانًا ووقت تسارع من 0 إلى 96 كم لمدة 1.7 ثانية فقط.

8- فيراري F8 تريبوتو

أنتجت فيراري نسخة أخيرة استثنائية من السيارة الخارقةF8 تريبوتو موديل 2023، وذلك قبل التوقف نهائياً عن إنتاج السيارة.

وذلك بعد طرح شقيقتها الهجينة الجديدة والتي تعتبر بديلاً لها في ظل خطط الشركة الإيطالية مستقبلاً لإنتاج سيارات كهربائية.

9- فيات 500 إكس

تعتزم شركة صناعة السيارات“فيات” وقف إنتاج السيارات الصغيرة طراز“فيات 500 إكس” في عام 2024.

وأطلقت فيات حديثا إصدارا جديدا بالكهرباء فقط من سيارتها ذات الشعبية الكبيرة في المدينة فيات 500.

10- فورد ترانزيت كونيكت

تُعد تزانزيت أصغر سيارة تجارية لدى فورد، ولكنها لن تستمر حتى عام 2024. كان لدى الشركة نسخة جديدة من تزانزيت مخطط لها باستخدام منصة مافريك، ولكن تم إلغاء هذه الخطط أيضًا.

لذا سيتعين على مشتري ترانزيت كونيكت الآن التحويل إلى ترانزيت بالحجم الكامل أو الاستفادة من شاحنة صغيرة مثل مافريك.



