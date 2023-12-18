مصرف أبو ظبي يقرر الاستحواذ على القاهرة الوطنية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك حتى 100% من أسهم الشركة عبر سعر مبدئي 10.5 جنيه للسهم.
وأوضح المصرف، أن حصته المباشرة وغير المباشرة في الشركة تبلغ 89.99%، منوهاً إلى أن الاستحواذ تمهيداً للسير في إجراءات الشطب الاختياري لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار من البورصة.
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كما قرر أبوظبي الإسلامي، الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر المدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأس مال الشركة البالغة 98%.
وبذلك تصبح حصة المصرف في رأس مال الشركة بعد الزيادة 196 مليون جنيه بدلاً من 98 مليون جنيه، وتبلغ حصة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال 2 مليون جنيه بنسبة 1%، ويبلغ نصيب شركة أبوظبي للتمويل 2 مليون جنيه بنسبة 1% من رأس مال المال المصدر والمدفوع.
وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، 1.25 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 3.55 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر ليصل 13.59 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وكان نفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، اتخاذ أي قرار بشأن بيع مساهمة البنك في شركة“إيفاكو للبترول”.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر بعنوان“اعتزام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بيع مساهمته في شركة المصرية للصمامات ايفاكو”.
وارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنسبة 113.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول ليصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بـ2.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.24 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 444.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 3.83 مليار جنيه، مقابل عائد 2.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن استخدم كامل متخصلات زيادة رأس المال البالغ ملياري جنيه، والمقيدة في 1 نوفمبر 2022.
وأوضح المصرف، أنه استخدم كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك الركزي المصري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، القوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادتين 39 و40 من النظام الأساسي للمصرف.
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