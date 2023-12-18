مصرف أبو ظبي يقرر الاستحواذ على القاهرة الوطنية

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك حتى 100% من أسهم الشركة عبر سعر مبدئي 10.5 جنيه للسهم.

وأوضح المصرف، أن حصته المباشرة وغير المباشرة في الشركة تبلغ 89.99%، منوهاً إلى أن الاستحواذ تمهيداً للسير في إجراءات الشطب الاختياري لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار من البورصة.

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كما قرر أبوظبي الإسلامي، الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر المدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأس مال الشركة البالغة 98%.

وبذلك تصبح حصة المصرف في رأس مال الشركة بعد الزيادة 196 مليون جنيه بدلاً من 98 مليون جنيه، وتبلغ حصة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال 2 مليون جنيه بنسبة 1%، ويبلغ نصيب شركة أبوظبي للتمويل 2 مليون جنيه بنسبة 1% من رأس مال المال المصدر والمدفوع.

وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، 1.25 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 3.55 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر ليصل 13.59 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكان نفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، اتخاذ أي قرار بشأن بيع مساهمة البنك في شركة“إيفاكو للبترول”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر بعنوان“اعتزام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بيع مساهمته في شركة المصرية للصمامات ايفاكو”.

وارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنسبة 113.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول ليصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بـ2.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.24 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 444.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 3.83 مليار جنيه، مقابل عائد 2.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن استخدم كامل متخصلات زيادة رأس المال البالغ ملياري جنيه، والمقيدة في 1 نوفمبر 2022.

وأوضح المصرف، أنه استخدم كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك الركزي المصري.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، القوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادتين 39 و40 من النظام الأساسي للمصرف.



