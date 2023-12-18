وسط الغلاء المستعر .. أسعار التلفزيونات الجديدة أرخص من أي وقت مضى

MENAFN - Al-Borsa News) في عصر معدلات التضخم المرتفعة، شهدت المنتجات -بدءاً من تلك الموجودة في محلات البقالة وحتى السيارات الجديدة- ارتفاعات حادة في الأسعار، لكن التلفزيون، كونه أحد أهم العناصر في غرف المعيشة حول العالم، تمكَّن من تجنب تلك الارتفاعات حتى أصبح أقل تكلفة مع مرور الوقت.

وبحسب سي إن إن، في مارس 1973، روّجت شركة (آر سي إيه كوربوريشن) للإلكترونيات لتلفزيون ملون جديد بسعر منخفض في صحيفة نيويورك تايمز، إذ بلغ سعره آنذاك 379.95 دولار أميركي لموديل مقاس 15 بوصة، وهو ما يعادل 2694.32 بالقيمة الحالية للدولار.

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اليوم، يمكنك الحصول على تلفزيون مقاس 32 بوصة، أي أكثر من ضعف مقاس تلفزيون آر سي إيه المعلن عنه عام 1973، بأقل من 100 دولار.

لماذا انخفضت أسعار التلفزيونات الجديدة؟

أسهمت عوامل عدة في انخفاض أسعار التلفزيونات؛ بعضها يتعلق بالتصنيع، وأخرى بالتسويق؛ إذ أدت زيادة المنافسة وزيادة كفاءة عملية الإنتاج، بالإضافة إلى قوة جذب المستهلكين على العروض إلى رخص الأسعار، في المتاجر التقليدية مثل (بيست باي) و(تارغت)، ومتاجر التجزئة عبر الإنترنت مثل (أمازون)، تباع بعض أجهزة التلفزيون مقاس 55 بوصة بإجمالي أقل من 250 دولاراً.

ولكن العامل الأهم من ذلك، والذي يدرُّ إيرادات مربحة للغاية لمصنعي التلفزيون، هو بيع معلومات عن المستخدمين، معظم مصنعي التلفزيون يعملون كوسطاء بيانات، ويستفيدون من المعلومات التي يجمعونها من عملائهم المتصلين بالإنترنت.

شاشات تلفزيون مسطحة بتقنيات حديثة وسعر أقل

تغيرت استخدامات أجهزة التلفزيون وكذلك طبيعة مظهرها، فما كان لعقود من الزمن يشبه قطعة ضخمة من الأثاث، أصبح الآن جهازاً نحيفاً يشبه اللوحة السوداء اللامعة التي يمكن أن تعلق على الحائط، بل أصبحت بعض النماذج الحالية مصممة لتبدو كأنها إطار صورة.

ومع تغير المواد المستخدمة في تصنيع أجهزة التلفزيون، تغيرت كذلك عملية التصنيع، أحد أكبر التحسينات التي طرأت على تلك العملية هو تطور علمي يُسمى (ماذر غلاس)، وهو ما ساعد على إنتاج شاشات تلفزيون أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف غانيون أن ((أسهل طريقة لخفض التكلفة هي صنعها من قطعة زجاج أكبر، ولذلك السبب لم ترتفع أسعار الأجهزة مع ازدياد مقاس شاشات التلفزيون)).

لكن تلك التصميمات الجديدة لها جانب سلبي أيضاً؛ إذ ازداد خطر سقوط أو كسر التلفزيونات الحديثة نظراً لكونها أصبحت أرق سمكاً وأخف وزناً، وانتشرت مراجعات العملاء على الإنترنت التي ترثي حال أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة الهشة.

المنافسة محتدمة في سوق تصنيع التلفزيونات

على مدار السنوات القليلة الماضية، دخلت شركات جديدة السوق الأميركية بعروض منخفضة التكلفة نسبياً، ما زاد من المنافسة بين صناع التلفزيون القدامى، وتصنف الشركتان الصينيتان (تي سي إل) و(هايسنس) أجدد المنضمين والأكثر شعبية للسوق الأميركية، إذ بدأت (تي سي إل) في بيع أجهزة التلفزيون في الولايات المتحدة عام 2014، ودخلت هايسنس السوق في عام 2015، وكلتاهما تنمي من حصتها في السوق في جميع أنحاء العالم.

وجعلت التطورات الحديثة في عملية التصنيع المنافسة أسهل، ما أدى إلى انخفاض الأسعار في السوق، وبمرور الوقت، إلى انخفاض هوامش الربح للمصنعين أيضاً.

هل كل أجهزة التلفزيون رخيصة؟ ولماذا؟

ليست كل أجهزة التلفزيون رخيصة، عادة لا تتضمن عروض الخصم تلك الطرازات التي تحتوي على المميزات الباهظة، مثل مكبرات الصوت المدمجة ثلاثية الأبعاد، ودقة عرض فور كيه، وتقنيات المدى الديناميكي العالي لضبط الألوان وتباين مستوى السطوع وغيرها، والتي قد تصل أسعارها لآلاف الدولارات.

19 مليون عام من مشاهدة المحتوى الرقمي

في العقد الماضي، شهدت صناعة التلفزيون تحولاً كبيراً، إذ تتجه أعداد متزايدة من الأميركيين للمحتوى الرقمي بدلاً من التقليدي، وأصبح أغلب اعتمادهم في الترفيه منصب على منصات البث الرقمي، مثل نتفليكس وماكس وديزني بلس.

وفقاً لتقرير التسويق السنوي لشركة نيلسن، شاهد الأميركيون ما يزيد على 19 مليون عام من محتوى البث الرقمي خلال عام 2022 فقط.

ولذلك، بات من الصعب الحصول على تلفزيون لا يدعم الوصول إلى محتوى البث بسهولة، وتُسمى هذه التلفزيونات الحديثة المتصلة بالإنترنت تلفزيونات ((ذكية)).





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